الديوانة تحجز برمادة 3 الاف خرطوشة سجائر مقلدة بعد صد محاولة اعتداء

حجز الحرس الديواني برمادة (تطاوين)، أمس الاثنين، بعد صد محاولة اعتداء من قبل مجموعة من المهربين ، 3 آلاف خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة ناهزت قيمتها 114 ألف دينار.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، ان مجموعة من المهربين على متن 3 سيارات رباعية الدفع ، حاولت على مستوى مسلك فلاحي بمنطقة “طويل الرمث” ، افتكاك سيارة محملة بسجائر مهربة بعد ان تمكنت الدورية من حجزها بعد نصب كمين ومطاردة بالقطاع الصحراوي برمادة وتحصن سائقها بالفرار.

وعمد المعتدون الى قطع الطريق أمام دورية الديوانة محملين بهراوات وحجارة مما أجبر الأعوان على إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء مكنت الدورية من تفادي المواجهة مع المهربين والانسحاب من المكان دون حصول إصابات ومرافقة السيارة المحجوزة إلى مقر الفرقة علما وانه تم تحرير محضر في الغرض و إشعار النيابة العمومية بمحاولة الاعتداء.