مدير حملة قيس سعيّد يطالبه باستفتاء شعبي

اعتبر رضا شهاب المكي المكنى بـ “رضا لينين” مساء الاثنين 30 ديسمبر 2019 انه “من واجب رئيس الجمهورية استفتاء الشعب لتغيير نظام الحكم في تونس “.

وأضاف المكي في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فايسبوك”: “نحن إزاء موزاييك حزبي غير قادر على تكوين حتى لجنة فما بالك بحكومة ؟… فشل يكرر نفسه منذ 2011 و أبناء شعبنا هم من يدفعون الثمن في كل مرة … نبهنا لذلك في عديد المرات وقلنا وأعدنا … الرئيس قيس سعيد أنت أمام واجب تاريخي فالمرحلة لم تعد تتحمل “.

يُذكر ان رضا “لينين” كان مدير حملة الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية .