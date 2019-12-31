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عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي: طقس بارد وأمطار منتظرة..

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عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي: طقس بارد وأمطار منتظرة..

2019/12/31 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

دراجات الحرارة المنخفضة هي أبرز ملامح طقس آخر أيام سنة 2019..حيث تتراوح الصغرى بين 0 و4 درجات بالمناطق الغربية وتكون بين 4 و8 شرق البلاد ، بينما تكون القصوى في مستويات 14/10 درجة ولا تتجاوز 6 بالمرتفعات..

وحسب نشرة متابعة للوضع الجوي فسيسجل نزول أمطار متفرقة بالشمال و الولايات الشرقية حيث تكتسي صبغة رعدية..فيما ستشهد بقية الجهات بعض السحب لا غير..

وشدة الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة بالساحل الشرقي حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س.. البحر شديد الاضطراب بسواحل سوسة، المنستير، المهدية ،صفاقس ،قابس، مدنين وجنوب الوطن القبلي ،متموج بالشمال..

رياح شمالية شرقية تعمق الاحساس ببرودة الأجواء..

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