دبارة رأس السنة/وصفات رائعة لأكلات لذيذة..

باستا بالكروفات

المقادير 8 أوقية باستا فيتوتشيني

1 باوند جمبري متوسط، مقشر

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

8 ملاعق كبيرة (1 إصبع) زبدة غير مملحة، مقسمة

4 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر مطحون

2 كوب جرجير صغير الأوراق

¼ كوب جبن بارميزان مبشور طازج

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة عمل باستا بالكروفات:

في قدر كبير من الماء المغلي المملح، اطهي المعكرونة وفقًا لتعليمات العبوة؛ صفيها جيداً. أضيفي الجمبري بالملح والفلفل حسب الرغبة. اتركيه جانباً. ذوبي 2 ملعقة كبيرة زبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضيفي الثوم، الأوريغانو ورقائق الفلفل الأحمر واطهي المزيج مع التحريك كثيرًا، حتى تفوح رائحة المزيج، لمدة 1-2 دقيقة. أضيفي الجمبري واطهي المزيج مع التحريك من حين لآخر، حتى يصبح لونه وردي، لمدة 2-3 دقائق ثم اتركيه جانباً. ذوبي 6 ملاعق كبيرة من الزبدة في المقلاة. أضيفي الباستا، الجرجير والبارميزان حتى يبدأ الجرجير يذبل، لمدة دقيقتين. أضيفي الجمبري. قدمي الباستا على الفور، بعد تزيينها بالبقدونس، إذا رغبت في ذلك.

سوفلي بالسبانخ والجبن

طريقة اعداد سوفلي بالسبانخ والجبن

المقادير

3 ملاعق زبدة

¼ كوب جبن بارميزان

3 ملاعق دقيق

1 كوب حليب

¼ ملعقة جوزة الطيب

ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

4 صفار بيض مخفوق

5 بياض بيض

½ كوب جبن تشيدر

1 كوب سبانخ

½ كوب كريمة تارتار

طريقة السوفليه بالسبانخ والجبن التشيدر :

1- ذوّبي الزبدة في وعاء على النار ثم أضيفي الدقيق وقلّبي.

2- أضيفي جوزة الطيب، الحليب، الملح والفلفل وقلّبي جيداً لمدة دقيقة.

3- أضيفي السبانخ، صفار البيض وجبن البارميزان وقلّبي الخليط جيداً وضعيه في قالب فرن.

4- احضري وعاء آخر واخفقي بياض البيض مع كريمة التارتار ورشة ملح حتى يصبح كثيفاً ثم أضيفيه على قالب الجبن بالسبانخ.

5- ادخلي القالب الفرن لمدة45 دقيقة حتى ينضج ثم قدميه.

دجاج روتي:

مكونها الأساسي هو الدجاج.

هناك العديد من الطرق، ومن الممكن استخدام دجاجة كاملة بالعظم، أو دجاجة مخلية بدون عظم، كما يمكن إضافة العديد من المكونات المختلفة، ابتداءًا من الأرز والخضروات حتى المكسرات.

من الممكن أن يتم شوي دجاجة كاملة في الفرن، بعد أن يتم نقعها في الخلطة المخصوصة لها المكونة من البصل أو ماء البصل والبهارات ومن الممكن إضافة الزبادى أو صلصلة البندورة أو أي نوع من أنواع الصلصات المعلّبة، وتشوى في الفرن.

كما يمكن إضافتها لنوع من الخضروات كالبطاطس ويتم تسويتها في الفرن، أو من الممكن إضافتها لطبخ سلطة خضار مشوية في الفرن لإضفاء طعم ونكهة قوية لصينية خضار. كذلك من الممكن أن تُحشى الدجاجة بالأرز أو الفريك والمكسرات، ويتم إحاطتها بمختلف أنواع الخضار، ويتم تسويتها في الفرن، سواء بتغطيتها بورق القصدير، أو بوضعها داخل أكياس الفرن الحرارية المخصوصة لهذه اكلات.

سلاطة سيزار

المقادير

250 غم اسكالوب

3 ملاعق كبيرة مايونيز

350 غم خس مقطع

ملعقة كبيرة خردل ديجون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة خل

50 غم خبز محمص للتزيين

ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشور

طريقة التحضير:

1.نشوي الدجاج

2.في وعاء نضيف الخس والمايونيز ونقلب جيدا

3.نضيف الخردل وزيت الزيتون والثوم والخل ونحرك جيدا

4.في صحن التقديم نضع السلطة ونضيف قطع الدجاج وجبنة البارميزان والخبز المحمص

صحتين وعافية