رسميا/ اقالة سفير تونس بباريس .. وهذه التفاصيل

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2019/12/31 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي الصادر اليوم الاثنين 30 ديسمبر2019 أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام سفير تونس بباريس عبد العزيز الرصاع.

كما صدر بنفس الرائد الرسمي امر رئاسي ثاني يقضي بانهاء تكليف القنصل العام لتونس بباريس علي الشعلالي.

يذكر ان وزارة الخارجية كانت قد اعلنت في بلاغ صادر بتاريخ 21 ديسمبر الجاري أنّه تم بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد فتح بحث معمق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة فساد في السفارة تونس بباريس مؤكدة انه سيتم الإعلام لاحقا بنتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية.

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