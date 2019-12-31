صحية وبتكلفة أقل/طريقة اعداد مرطبات رأس السنة الميلادية 2020..

يقدم “المصدر” لقرائه طريقتين مختلفتين لاعداد مرطبات راس السنة في المنزل صحية وبتكلفة اقل..

مرطبات رأس السنة بالشوكولاتة

المكوّنات

كوب من السكر البودرة

ملعقة كبيرة من الفانيلا

كوبان من الفارينة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع كوب من الشوكولاتة البودرة

ثلاث اكواب من الحليب

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

طريقة التحضير

نضع الزبدة مع السكر في وعاء، ونخفق جيدأً.

نخفق الفانيلا مع البيض في وعاء آخر، ثمّ نضيف المزيج بشكلٍ تدريجي إلى مزيج الزبدة مع التقليب الجيد بعد كلذ إضافة.

نضيف البيكنج باودر، والشوكولاتة، والدقيق ونخلط المكوّنات جيداً.

نضيف الحليب إلى الخليط، ونخلط حتىّ نحصل على مزيج متماسك.

نصب المزيج في قالب كيك دائري الشكل مدهون مسبقاً بالسمنة ومفروش بورقة من الزبدة.

ندخل القالب إلى الفرن على درجة حرارة هادئة حتذى ينضج

نخرج قالب الكيك من الفرن، ونقلبه على طبق التقديم، ونزينه حسب الرغبة.

مرطبات رأس السنة بالكريمة

المكوّنات

سبع بيضات

ثلاثة أرباع الكوب من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أرباع الكوب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

مكوّنات الحشوة: كوبان ونصف من كريمة الخفق.

نصف كوب من الزبدة

سبعمئة وخمسون غراماً من الشوكولاتة السوداء.

طريقة التحضير

نضع البيض، والسكر، والفانيلا، والملح في وعاء، ونخفق المكونات معاً بشكل جيد.

ننخل الدقيق، ونضيفه إلى المزيج بشكلٍ تدريجي مع مراعاة المزج جيداً بعد كل إضافة.

نضيف الزبدة إلى الخليط، ونخلط جيداً، ثمّ نضع المزيج في صينية فرن مفروشة مسبقاً بورقة زبدة.

ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة هادئة مدّة عشر دقائق حتّى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ونغطي الكيكة بمنشفة، ثمذ نتركها جانباً. نذيب الشوكولاتة في وعاء في حمام مائي.

نضع الزبدة مع الكريمة على نارٍ هادئة، ونترك المزيج حتّى يغلي.

نضيف مزيج الكريمة إلى الشوكولاتة المذابة بشكلٍ تدريجي مع التقليب المستمر بعد كلّ إضافة، ثمّ نترك المزيج جانباً حتذى يبرد.

نقسم الكيكة بشكل أفقي إلى قسمين، ثمّ ندهن وجه القسم الأول بنصف كمية الحشوة، ثمّ نضيف فوقه مباشرة القسم الثاني من الكيكة.

نزين وجه الكيكة بباقي كمية الحشوة مع مراعاة تزيين أطرافها أيضاً ويمكن تزيين وجهها بالفواكه او بقطع الشوكولاتة الملونة.