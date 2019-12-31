على الصعيد العاطفي والمالي: توقعات الفلك لبرج الحمل لسنة 2020

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الحمل لسنة 2020:

انها سنة التحديات الكبرى عام مهم جداً على صعيد العمل والانجازات وتحقيق الاهداف بحيث تعتبر من اكثر المحظوظين كل الكواكب متحالفة مع انفراجات كبيرة انها سنة الحظ الاستقرار والنجاح والتألق. يسطع نجمك في هذه السنة سنة التطور حيث تستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات كما تلفت الانتباه من حولك و تحقق شهرة وبريق كبير انه عام مليء بالمواجهات والتحدّيات كما بالالتزامات المفاجئة، ما ينهكك ويجعلك متأهباً دائماً للمواجهة. منذ عام 2018 انتقل كوكب زحل الى بيتك العاشر أي الى الجدي، وهو منزل المهنة الذي اتّخذ أهميّة جديدة في حياتك وفرض عليك العمل بأناة ودقة ووفق منهاج جديد، ما زالت ذيوله تُخيّم عليك حتى الآن، خاصة وأن أورانوس انتقل الى بيت المال لديك في آذار من عام 2019 أي الى برج الثور ويستقرّ فيه سنوات طوال، ما يعني تغييرات جذريّة ومفاجئة أحياناً وغير متوقّعة.

كما ان انتقال كوكب المريخ الى برجك وهو كوكبك الحاكم يقضي وقتاً إستثنائيّا في برجك، يستقرّ عندك ستّة أشهر وهذا حدث إستثنائيّ جداً. ما يعني ديناميكية وحيويّة وجرأة واندفاعاً قد يبلغ حدّ التهوّر، فكوكب المريخ يعاكس في هذه الأثناء كواكب زحل والمشتري وبلوتون معاً، ما يعني أحداثاً دراماتيكية تتأثّر بها وصراعات وانقلابات وتحدّيات كما ميلاً إلى التحرّر من قيدٍ لم تعدْ تتحمّله. زد على ذلك عوامل الكسوف والخسوف التي تُشير إلى تغييراتٍ تحصل في حياتك العائليّة وأوضاعك المنزلية.

مهنياً.إنها سنة مهمة جدا ستكون سنة حظ كبير وتقدم وتطور وعلى الأرجح لن تبقى في موقعك بل سوف تتقدم أشوطاً كبيرة.. إنها سنة انتشار وتجارب جديدة الأمر الذي يدعوك إلى الجهوز للسفر وللتنقل مرات عديدة خلال العام. كما ستكون سنة حظ كبير وتقدم وتطور وعلى الأرجح لن تبقى في موقعك بل سوف تتقدم أشوطاً كبيرة.

مالياً: سنة ليست سلبية ماليا ولن تعاني من عجز في موارد رزقك لكن الحذر واجب فقد تتعرض لأزمة مالية في بداية العام لكن حاول التحكم بمداخيلك و مواردك المالية و التقليل من نفقاتك.

عاطفياً : إنّ وجود كوكب المشتري في برج الجدي سوف يحمل الطمأنينة والاستقرار قد ترتبط وتتزوج أو تهاجر أو تسافر بحثاً عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئناً إلى غدك وقد يسهل عليك الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة يستقر كوكب الزهرة أربعة أشهر في برج الجوزاء، ما يعني أيضاً فرصاً إجتماعيّة مزدهرة ولقاءاتٍ عاطفيّة، خاصة بين نيسان وآب وقد تتمّ لقاءات مهمّة في أماكن ثقافيّة وعلميّة وأثناء مناسبات إجتماعيّة أو محاضرات ومؤتمرات تُشارك بها أو تحضرها.

لن تكون سنة عادية وهادئة بل تحمل إليك بعض الارتدادات وتضطرك إلى الحسم والانتقال إلى جديد وتُققل هذه السنة بعض الأبواب وتتكيّف مع تغييرات تجعلك تدرك مصالحك، شرط أن تتصرّف بليونة. ان سنة 2020 تسمح لك بإكتشاف نفسك من جديد ومعرفة حاجاتك وحدودك في الوقت نفسه.