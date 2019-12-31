سنة التغييرات والمفاجآت: هذه توقعات الفلك لبرج الثور لـ2020..

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الثور لسنة 2020..

انها سنة التغييرات والمفاجآت سنة للانتقال من مرحلة الى مرحلة أفضل وخاصة على الصعيد العاطفي من المتوقع أن يكون عام 2020 هي سنة التحولات الكبيرة والجذرية لمواليد برج الثور حيث يتأثرون بكوكب اورانوس الذي يحمل لهم تنويع وتغيرات كبيرة في حياتهم وتنصحهم الأفلاك بالتكيف مع تلك التحولات واستغلال كل ما هو جديد فيها، وعاطفياً يشعر مواليد الثور بالتناغم والانسجام مع الشريك بفضل دعم كوكب زحل وبلوتو المتواجدين في بيت الحب لديهم.

مهنياً إنها سنة الإزدهار والإنجاز والشهرة أيضاً. هنالك فرص كثيرة لتطوير الذات والمواهب والكفاءات. قد تتطور في عملك الحالي وتحصل على ترقية أو فرصة لتغيير موقعك. كما قد يحالفك الحظ في معظم الأحيان وتحقق إنجازات سوف تنعم بسنة مميزة جدّاً تزيل عنك المتاعب وتُحضّرك لجديد يدخل حياتك، مدعوماً بكوكبين مهمّين هما زحل والمشتري طوال السنة. تُكافئك الأقدار فتتوّج جهودك السابقة بنجاحاتٍ وانتصارات تُحرزها وتجعلك تُجسّد الأحلام تتّخذ قراراتٍ جيدة خاصّة وأنّ أورانوس في برجك يتناغم مع زحل والمشتري، وهذا مشهد فلكيّ نادر ومهمّ يجعل حياتك مليئة بالتشويق والمفاجآت.

قد تخوض مسائل مهنيّة وماليّة بثقةٍ كبيرة بالنفس وتحقّق الأرباح بصورةٍ مفاجئة تكثر الأسفار هذه السنة كما الاستثمارات الجديدة والعمليّات التجاريّة فتتأقلّم مع ما يطرأ بدون تأجيل وتستفيد من الحظوظ التي قد تحيط بك في فترات كثيرة.

ما يميّز هذا العام هو حصولك على حريّة التحرّك والعمل على هواك، بدون قيودٍ حاصرتك خلال السنتين الماضيتين أو في بعض فتراتهما. تُحسّن أوضاعك وظروفك الماليّة وتتخلّص من بعض الديون أو الالتزامات وتحصل على تمويل تحتاجه، وقد تُباشر بشراء منزل أو عقار أو مكتب والاستثمار في بعض المجالات الواعدة تُحقّق حلماً وتحصل على مبلغ من المال تحتاجه. تُفاوض من أجل تأسيس عملٍ أو تحصل على ترقية وزيادة على الراتب.

مالياً: كوكب الزهرة كوكبك الحاكم كوكب الحب الشهرة والمال سيكون داعما لك وستعرف هذا العام انتعاشا ماليا وستقوم باجراء بعض التفاوضات بخصوص عقود جديدة

عاطفياً إنها بالتأكيد سنة تغيير وأحداث تطورات ويعود السبب الأول إلى تأثيرات الكسوف وثانياً إلى تأثير المشتري من الجدي وثالثاً إلى زيارة أورانوس لبرج الثور. إنّ حركة الكسوف هذا العام لها علاقة مباشرة بالاستقرار الشخصي والعاطفي. تعيش رومانسيّة مع الحبيب والشريك وتلتقي بمن يهتف إليه قلبك إذا كنت وحيداً، وقد تعمل على إبعاد أشخاص لم يعودوا يحوزون على ثقتك. قد تفتح بعض الملفّات وتطالب الطرف الآخر بالشفافيّة ومواجهة بعض الحقائق بصراحة وبدون مناورات وذلك منذ بداية السنة، ثمّ تفرض إرادتك على المحيط وعلى منْ تُحبّ، وقد تكون الأشهر الواقعة بين نيسان وحزيران حافلة بالمستجدات واللقاءات والقرارات المتعلّقة بمصيرك العاطفيّ بكل الأحوال سنة 2020 تفتح لك فصلاً جديداً من حياتك الشخصية وتحملك إلى تغييرٍ جذريّ لم تتصوّره سابقاً.