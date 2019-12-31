البرج الأكثر اشراقا لسنة 2020: هذه توقعات الفلك لبرج الدلو..

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الدلو سنة 2020..

سنة التألق أنت البرج الاكثر إشراقاً في هذا العام ، أنت على موعد مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء ، والحب في طريقه اليك.بحيث على موعد مع سنة جديدة ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري من برج الجدي الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة تشجعك هذه السنة على تلبية حاجاتك والاهتمام بحياتك الشخصية. يعتبر مواليد برج الدلو من الأشخاص أصحاب الحظ حيث ينعمون بالشهرة والانتشار يبتسم الحظ ثم تجد نفسك أمام بعض العراقيل التي يجب أن تتكيف معها، فتتكاسل قليلاً وهو أمر لا يشبهك. أنت الذي يتفاعل بسرعة مع الأحداث، تجد نفسك في هذه السنة مؤجلاً لبعض القرارات ومكدّساً ملفات متأخرة في غالب الأحيان، يحمل إليك المشتري الحظّ ويجعلك زحل تفكر بغعادة بعض الحسابات. إنّ المشتري يلعب دوراً مهماً جداً ومصيرياً في حياتك ويوجّه أعمالك نحو الأفضل ويُحفزّك على تحليل الأوضاع واتّخاذ التدابير اللازمة. من المؤكد أن الحظّ يصطف إلى جانبك بين أوّل السنة ومنتصف شهر شباط ما يسمح لك بتحقيق بعض الطموحات وبصورة سريعة تكاد لا تصدقها. تحقق الارباح الماليّة وتدّخر بعضها وترتب أمورك فتؤمن لنفسك الإستقرار. إلا أن كوكب زحل الذي يمر برجك لوقت قصير الآن واعتباراً من شهر آذار وحتى شهر تموز، فيترك بصماته على أوضاعك الحياتيّة. مرور زحل في البرج ليس أمراً سهلاً بل يعرض المرء لتجارب عديدة ويحمل إليهم دروساً قاسية في بعض الأحيان لكنها مفيدة. تكون الإتصالات غنية جداً ومتنوعة في هذه السنة، وتجعلك تطرق أبواباً للمرة الأولى وتتكيّف مع بعض الظروف المفاجئة.

مهنياً : يقف كوكب المشتري وبلوتو وزحل الى جانبك طوال العام تقريباً. إنه عام التقدم المهني والتألق والشهرة، ستحصل على أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير ويلمع اسمك بالتأكيد. قد تنتقل الى عمل أفضل أو تتقدم في المؤسسة نفسها مع تغييرات لصالحك.ينصحك الفلك بالتقدّم على أفضل المراكز في العمل بما أنك لا تريد إضاعة الحظ الجيد على مركزٍ غير مهم. إسع جاهداً للحصول على الأفضل وتحل بالجرأة لطلب ترقية كما يحمل لك هذا العام الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت أيضاً بخاصة في المجالات التي اخترت أن تبذل مجهوداً فيها. يمكن القول أن الدراسات والعمل والتمكين الذاتي والأمور المالية أو العلاقات الشخصية قد تتحسن كثيراً خلال العام. إنتظر تغييرات مهمة ومفاجئة على مدار السنة قد تُعدل في اتجاهاتك، أو تجعلك تتخذ قراراً مصيرياً كبيراً أو تسافر للعمل في الخارج أو تحتل منصباً يحتاج إلى كثير من الحكمة والصبر لإدارته. تتعاطى مع أصحاب النفوذ، مهما كان نوع عملك، وقد يعرض عليك منصب أو شراكة أو مهمة تدرسها بعناية، لكن عليك أن تقرأ كل التفاصيل بهدوء قبل التوقيع. يعاكسك كوكب أورانوس ويخاطب في هذه السنة مواليد العشرية الثانية على الأخص، ولو أنه أيضاً يمرّ ببعض تأثيراته على مواليد العشرية الأولى، ويعني قلب صفحة والإنتقال الى جديد أو ضرورة التكيّف مع وضع دقيق وتقبّل بعض التدخّل في حياتهم.

مالياً: سنة لا باس بها ماليا وسيكون لديك ما يكفي من المال لدفع فواتيرك وتسديد بعض الديون. ما يجعلك قادرًا على شراء كل ما تريد تقريبًا.

عاطفياً: أنت على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية على صعيد العلاقات العاطفية والأسرية. سوف يحيطك كوكب المشتري بأجواء من الحب والرومانسية وسوف يساعدك عل حل المشاكل والقضايا المعقّدة أو العالقة. وإذا كنت غير مرتبط، من المحتمل جداً الوقوع في شباك الحب هذه السنة. بالفعل، يتميّز هذا العام بالرومانسية ويعدك لقاءات مثيرة للإهتمام.. يعلن كوكب المشتري عن أحداث سعيدة وإذا كنت غير مرتبط، من المحتمل جداً الوقوع في شباك الحب هذه السنة. بالفعل، يتميّز هذا العام بالرومانسية ويعدك لقاءات مثيرة للإهتمام كثيرون من مواليد الدلو يطلّون على منعطف كبير وإيجابيّ في حياتهم العاطفية ويعرفون حباً كبيراً وإستثنائياً. يسجل هذا العام حدثاً فلكياً آخر مهماً، هو مكوث كوكب الزهرة في برج الجوزاء فترة غير اعتيادية تمتد بين نيسان والسابع من آب ويأتي موقعه هذا مناسباً جداً لك يحمل إليك جديداً ووعداً عاطفياً وعشقاً ملفتاً ومتيناً. كأنّك أمام الحب الأول في حياتك. تعيش أوقاتاً سعيدة وأحلاماً ورديّة ويشير الزهرة أيضاً الى نجاح تُحققه في عمل فنّي أو إبداعي أو ثقافي حسب نوع مواهبك. إذا كنت عازباً فلا شكّ أن هذه السنة تحمل إليك علاقة عذبة ومهمة قد تقلب حياتك رأساً على عقب وتنتهي إلى زواج.

انها سنة جيدة قد تفاجئك رغم أن الحظ يحميك ويعدك بأن تخرج منتصراً من أيّة تجربة صعبة