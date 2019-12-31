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الهايكا توجّه لفت نظر للوطنيّة الأولى

2019/12/31 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر إلى القناة التلفزية العمومية “الوطنية الأولى”.

ووفق بلاغ الهايكا، فإنّ ذلك يأتي خصوص حلقة برنامج “صباحكم تونسي” التي تم بثها بتاريخ 16 ديسمبر 2019، لما تضمنته من مساس بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى من خلال عرض تقرير تضمن نقلا لصورة طفل في وضعية هشة بما يعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع أحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو ضرورة حماية الطفولة.

ودعا مجلس الهيئة القناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وبأخلاقيات المهنة الصحفية في التعاطي مع صور الأطفال وعدم إعادة بثّ المقطع موضوع الخرق.

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