سنة الانقلابات المفاجئة: توقعات الفلك لبرج الجوزاء لسنة 2020

انها سنة التحرر الانقلابات المفاجئة سنة مليئة بالمتغيرات فتارة الامور رائعة وتارة تنقلب الامور يعتبر مواليد برج الجوزاء من الأشخاص المحظوظين في 2020 وذلك بفضل دعم كوكب المشتري من برج الجدي الذي يوفر لهم الفرص القيمة والثمينة حيث تكتمل سعادتهم ويشعرون بالنجاح بعد أعوام من الضيق والتوتر، وعاطفياً يستطيع مواليد برج الجوزاء في عام 2020 التخلص من المشاكل وتحقيق الاستقرار في حياتهم مع الشريك.سوف تتخلص من التعب مدعوما من كوكبين مهمين الاول كوكب زحل والمشتري في الجدي في مكان مناسب المشتري كوكب الحظ موجود في برج الجدي مما يعني انه بموقع جيد بالنسبة لك ، وبشكل عام سنة مليئة بالايجابيات سوف تحمل إليك الكواكب وعلى مدى فترات طويلة الانفراجات والأجواء العذبة، من أجل التحرّر من قيودٍ ومخاوف سابقة فتسير بك نحو آفاق جديدة وأحلام ورديّة ودورةٍ واعدة ومميّزة.

مهنياً: تواجد كوكب المشتري في برج الجدي ستكون قادراً على التواصل مع الآخرين بطريقة جيدة ومفيدة. بل قد تحصل على فرص عديدة لاحتلال مركز جيد وذلك ضمن مجموعة أو فريق عمل.لا شكّ أن الأجواء تبدو أفضل من تلك التي سادت في السنة الماضية وأكثر تشجيعاً لك للإنطلاق، خاصّة إذا عانيت من أوضاع صحيّة متراجعة أو عاطفيّة معقّدة أو عائليّة سبّبت لك المتاعب. تتاح لك فرصة التصحيح والمعالجة الفعّالة والتخلّص من بعض الضغوطات والإلتزامات، سواء على الصعيد المهنيّ أو على الصعيد الشخصيّ. يجذبك الخارج والأعمال الثقافيّة والفكريّة والدراسيّة والتعليميّة. كذلك تنجح في مجالاتٍ ماليّة وتخطيطيّة وإقتصاديّة وتجاريّة. تتلقى أرباحاً عبر أعمال التأمين والعقارات، وربّما في إدارة شؤون بعض المستثمرين تتاح لك فرص لم تتوقّعها وقد تُنجز بعضها بسرعة أو يتأخّر بعضها الآخر الى نهاية السنة.

مالياً: لن تقلق هذا العام بشأن المال وسيكون لديك ما يكفي من الأموال الإضافية للإنفاق على الكماليات لكن يجب عليك ان تكون متوازن في مصاريفك.

عاطفيا: ليست بالسنة السهلة فقد تعيش حياتك الشخصية تقلبات عديدة قد لا تكون سلبية او مستحيلة لكنها بالتأكيد ستكون ضاغطة. يأتي الوضع الصحي في أولويات اهتمامك. أما الوضع العاطفي فهو معرض للاهتزازات ليست بالسنة السهلة فقد تعيش حياتك الشخصية تقلبات عديدة قد لا تكون سلبية لكن ابتداءً من أوائل نيسان يطرأ حدثٌ فلكيٌ إستثنائيّ، إذ يدخل كوكب الحبّ الزهرة إلى برجك ويستقرّ فيه مدّة أطول من الدورة الاعتياديّة وحتى شهر آب ، ما قد يقلب مصيرك العاطفيّ ويُولّد جديداً أو يجعلك تحسم علاقة أو تُفاجىء الآخرين ببعض كما يعني ان حياتك تكتسب حلة عاطفية جديدة، فأنت ، تعتبر من أكثر الأبراج إنفتاحاً على الناس والمجتمعات والأكثر قدرة على كسب المعجبين والمؤيدين. تُحبّ أن تكون محاطاً بالأصدقاء والناس. إلاّ أنّك إبتداءً من الآن تشعر بضرورة الإنتقاء وإبعاد من ليس لهم لزوم في حياتك. تودّ أن تتفاعل مع من ينال إعجابك ويُغري فضولك الفكريّ. كما في المهنة كذلك في الحياة الشخصية قد تتحرّر من قيْد لم يعدْ يُلائمك، إلاّ أنّ هذه السنة قد تحمل مغمراتٍ عاطفيّة كثيرة وتجعلك تلتقي بمن يهتف إليه قلبك.

انها سنة مهمة تحمل إليك قراراً مصيرياً أو مشروعا ً مهماً أو لقاءً ساحراً وإنقلابيًا.