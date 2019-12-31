سنة التطورات الايجابية: توقعات الفلك لبرج السرطان لسنة 2020..

انها سنة التطورات الإيجابية سنة مثالية لتحقيق كل ما تتمناه وإبرام العقود والصفقات وتكوين عائلة سنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ. يستفيد مواليد برج السرطان في عام 2020 من كوكب أورانوس الموجود في برج الثورحيث تكثر لديهم المفاجآت في العمل كما تتلقى عروض جديدة ويحصل البعض منكم على ترقيات في العمل

كذلك تنتظرك أعمالٌ كثيرة وتغييرات تقودك الى انعطاف كبير في حياتك، بعد سلسلة مفاوضات تُقدم عليها طوال السنة ومنذ بدايتها، لكي يُعزّز إنتقال زحل إلى الدلو في فصل الربيع، حاجتك للتحرّر من قيد أو من وضعٍ لم تعدْ راضياً عنه تبدأ السنة بجوّ من التشوش والأرتباك، وقد تطرح التساؤلات حول صحّة قراراتك، ما يفرض القيام ببعض الترتيبات الجديدة والتخلّي عمّا لم يعد يُناسبك وإفساح المجال أمام ما تصبو إليه.

مهنياً: ستكون سنة جيدة ومثمرة بالتأكيد وذلك بسبب غياب الضغوط والصعوبات. ستزدهر المشاريع والعلاقات العامة وتتحسن الروابط مع المسؤولين مع تواجد كوكب المشتري في برج الجدي الترابي الصديق الذي سيسمح بتحسين وضعك المهني وذلك بالإنتقال من موقع إلى آخر أو بمصالحة مهمة أو بتسوية مشكلة ما لكن ومما لا شك فيه أن بعض المخاوف تسكنك في هذا العام وأنّ التغيير الجذريّ لحياتك قد يكون مطروحاً، سواء تعلّق الأمر بعملك أو بحياتك العائليّة. أمّا نصيحة الفلك فهي في التروّي والصبر وعدم اتّخاذ قراراتٍ عشوائيّة أو التصرّف بطريقة متهوّرة. يدعمك كوكب أورانوس طوال السنة وهو في برج الثور، ويُخفّف من متاعبك أو قلقك، ثم ابتداءً من شهر آذار ، ينتقل زحل إلى برج الدلو حتى شهر حزيران ما يوفّر لك فرصاً لتحقيق بعض الأرباح والتحرّر من بعض التبعيات. إبتداءً من شهر تموز ، تتعقّد الأمور فتُرواح مكانها حيناً وتضغط عليك أحياناً وتفرض بعض المبادرات الضروريّة، وذلك حتّى منتصف شهر تشرين الثاني ، الذي يلوّح ببعض الإيجابيّات كما إنّ عوامل الكسوف والخسوف تطالك في غالبيّتها بشكل مباشر، إذ إنّك تتأثر كثيراً بالقمر وهو كوكبك. أمّا هذا التأثير فيكون إيجابيّاً حيناً وسلبياً حيناً آخر.

مالياً: سنة مهمة ورابحة ستحصل على حظ جيد في توظيف أموالك هذا العام. وسيكون لديك ما يكفي من المال لدفع ثمن كل الضروريات ولتوفير اموال ايضافية.

عاطفياً:ستكون سنة جيدة لأنها ستقدم لك فرصة لتحديد أولوياتك ولتوضيح رؤيتك للأمور. فبعد عواصف السنوات الثلاثة الأخيرة أصبحت الآن على شاطئ الأمان. أنت الآن أمام مرحلة جديدة ترى خلالها الأمور بوضوح وبتجرد تام. سواء كنت مرتبطاً أو عازباً ستكون على موعد مع عناوين جديدة لكن إن مراوحة كوكب الزهرة وهو كوكب الحبّ في برج الجوزاء بين نيسان والأسبوع الثاني من شهر آب، يوحي ببعض الإحتكاكات الشخصيّة أو الهواجس أو التأفّف من علاقة زوجيّة ربّما أو عائليّة. تتغيّر أوضاعك العاطفيّة في هذه السنة، فتجتاز مرحلة من التمرّد والثورة على إستغلالك أو تحميلك عُقدة ذنب. وربّما أنت من يُحمّل نفسه هذه العقدة، إلاّ أنّ هذه المرحلة من الثورة قد تُلقي الضوء على بعض تضحياتك وتطال ضمائر بعض أفراد العائلة أو المحيط. وربّما تنتفض عليهم وتطالب بحقوقك وتوّدع من كان يمنعك من العيش بهناء وسعادة. إذا كنت عازباً فقد تنفتح على الجديد وتُطل على لقاء مشوّق جداً، وربما ترتبط بشخص أجنبيّ حيث تعيش قصّة حبّ مميّزة ويكون العشق عنواناً، فيُشعل قلبك فرحاً. المهم أو أن تقضي وقتك تنتظر شخصاً لا يُعيرك أهميّة أو لا يتجاوب مع تطلعاتك..

أتمنى لك اجتياز العقبات بنجاح كما هي عاداتك، وتخطّي الأزمات بروحٍ نبيلة وحرصٍ على إتمام الواجبات بشفافيّة ونزاهة.