سنة القرارات المصيرية والاحداث المثيرة: هذه توقعات الفلك لبرج العذراء لسنة 2020

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لسنة 2020 لبرج العذراء..

انها سنة التجدد والقرارات المصيرية والاحداث المثيرة التي سترافقك طيلة العام تنقلات وتغيرات وحب جديد أو عمل جديد بانتظارك.سنة التغييرات الكبيرة التي سوف تفاجئك من بعد اربع سنوات عذاب السنة سوف تقرر وتفصل كما تريد صفحة جديدة ومما لا شك فيه أنها ان هذا العام فهو عام الأرباح والمكاسب والتكريم والتفوّق. ستعيش مواليد برج العذراء سنة مميزة ومفعمة الإيجابيات على كافة المستويات حيث تتحقق أحلامك وتعويضك هذه السنة عن المتاعب والآلام التي مررت بها في السابق، لكن عليك دائماً بالحذر والتأني والإختيار بين الأفضل، وعاطفياً سوف تحقق في 2020 الاستقرار في حياتك الخاصة ويدخل الحب حياتك ويجد العازب منهم الشريك المناسب للارتباط والزواج. سوف تدير سفينتك لأنّك تعرف أهدافك وأولوياتك. تُحرز تطوراً هائلاً في هذه السنة الإستثنائية عزيزي العذراء، والتي تطبع بصماتها على السنوات العشرة المقبلة، فالطوالع الفلكيّة حاسمة جداً وواضحة، بحيث يأتيك الدعم من ثلاثة كواكب بطيئة وفاعلة هي أورانوس زحل والمشتري. هذه الكواكب في أبراج ترابيّة ترعى مصالحك وتُشير إلى فترة مشوّقة جداً من الحظوظ الكبرى التي تكون مرات عدّة على موعد معك. تنتمي أنت إلى الأبراج الأكثر حظاً في عام 2020، ما يستوجب العمل والمثابرة والتأنّي في كلّ شيء والتخطيط للمستقبل المهنيّ والشخصيّ بعناية. يحمل كوكب الحظ المشتري إلى موقع مناسب لك هو الجدي، ويدعوك إلى تبنّي مشاريع جديدة قد تُبصر النور في أواخر شهر آذار. تخدمك الظروف والصدف والفرص الممتازة التي تُتاح لك وبدون جهود تُذكر في بعض الأحيان فتُحقّق نجاحاً، تنال جائزة، تنجح في امتحان، تتفوّق في عمل إبداعي وتلاقي التقدير والإعجاب.

مهنيا:ًإنها سنة واعدة جداً تحمل لك النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. يفتح كوكب المشتري الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك. الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. في الواقع، يمثّل المشتري السبب الذي يجعل هذا العام من أفضل الأعوام، فهو يعطيك الضوء الأخضر للمضي قدماً. المشتري الذي يستقرّ في بيتك الخامس، أي في الجدي، يبعث إليك برسائل إيجابيّة، ويتحدّث عن علاقات عائليّة وعاطفيّة مميّزة وعن مفاجآت تحصل في هذا الميدان. يحمل إليك الحوافز ويؤهلك لشغل منصب أو لإحراز نجاح في مجال غالٍ على قلبك، وإذا كنت من ماليد العشرية الثانية فإنّ المشتري يؤثر عليك منذ أوّل السنة حتّى بداية شهر آذار ثمّ بين آب وتشرين الأول في حين يزور العشرية الثالثة بين آذار وبداية آب. يلتقي كوكب الحظّ بزحل وبلوتون في الجدي، وهذا طالع إستثنائي يفيد جميع مواليد برج العذراء يتأثرون بهذه الذبذبات الإيجابيّة ويمكنهم أن يتوقعوا حظاً مفاجئاً ونهاية لبعض الإنكفاء أو التشاؤم، وذلك على مدى الأشهر وصولاً الى شهر كانون الأول أي الشهر الأخير من السنة.

مالياً: ستتحسن ميزانيتك وسيكون لديك ما يكفي من المال لدفع جميع النفقات الخاصة بك وكذلك لديك بعض المال الإضافي لتوفيره للمستقبل.

عاطفياً: ونظراً لتأثيرات كوكب المشتري القوية سوف ينعم عليك الفلك بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. يساعدك المشتري على الحصول على حياة عائلية أقوى ومما لا شكّ فيه أنها سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي ستشهد بعض التأثيرات المعاكسة للكواكب، يسبب أورانوس المتاعب والصراعات في حين يعزّز المشتري الاستقرار ويفتح أبواباً جديدة للتحسين والتطور. ومع ذلك، تتحمّل المسؤولية الكاملة لحماية العلاقات من المتاعب لكن كوكب الزهرة الذي يرواح مكانه إستثنائياً هذه السنة في برج الجوزاء، وذلك بين أوائل شهر نيسان وأوائل شهر آب هذا الطالع الفلكي قد يعني مواليد العشريتين الأولى والثانية أكثر من مواليد العشرية الثالثة ويشير إلى علاقة عاطفيّة غير تقليديّة، وإلى تفاوت في الميول والإنتماءات مع الحبيب المفترض. قد تميل إلى شخص يكبرك أو يصغرك سنّاً بكثير أو إلى من تعتبره مُرشداً روحيًّا في حياتك. هي سنة مهمة وتودّي إلى تغييرات جذريّة في حياتك وتؤسّس لسنوات آتية، وتكون مفصليّة لبعض مواليد العذراء.