هذا ما يخفيه الفلك لبرج الأسد لسنة 2020

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الأسد لسنة 2020..

انها سنة الفرص الجديدة والمفاجآت عام للسفر او للانتقال لعمل افضل او سكن أفضل وعام جيد لاقتناص الفرص واستغلالها لمصلحتك. تعتبر سنة 202 سنة التغيير والإنفراجات وكأنك تخطّ عنواناً بالخط العريض لصفحة كبيرة. ستنعم بعام مميزٍ لغاية. ستكون سنة 2020 هي سنة المفاجآت بالنسبة لمواليد برج الأسد حيث يدعمها كوكب أورانوس المتواجد في برج الثور ويطلعهم على تغيرات كبيرة وغير متوقعة على كافة المجالات أنّها سنة جيدة تستطيع خلالها أن تُحقق كلّ الآمال، إذا عملت بطريقة إيجابيّة وتعاملت مع الآخرين بدون تبجُح وتكابر. يُهديك الفلك كل الدعم إذا قمت بالمساعي اللازمة في كلّ مرة يستدعي الامر ذلك. أما إذا انعزلت في زوايتك منتظراً أن تُسقط عليك السماء الحظوظ، فإنّك خاسر لا محالة. تقود أعمالك في كلّ الإتجاهات وتكون الإنشغالات كثيرة تتطلّب منك العمل الدؤوب، وتهبك كل الوسائل اللازمة لإنجاح أعمالك بتألق كبير.

كذلك سوف تُتاح لك فرص تستفيد منها طوال السنة، وتنصحك الكواكب بعدم الاعتراض أو التمرّد على أيّة إجراءات أو قوانين أو قرارات لا تُعجبك، بل أن تسير مع التيّار الذي يفرض نفسه وأن تتكيف مع بعض التطورات وتستفيد من نتائجه. تبدو نقطة القوّة عندك الآن الحصول على المعلومات اللازمة لحماية مشاريعك، كما تثمر علاقاتك الاجتماعية مع بعض الجهات النافذة لكي توظّفها في تطوير أعمالك.

مهنياً: تبدأ السنة بإنطلاقة جيّدة وثقة في النفس ممتازة. لكنّ المواجهات والإحتجاجات على اقتراحاتك تكون جدّية وتضع لك العصي في الدواليب، خاصّة بين شهر آذار وشهر أيار، ما يدفعك إلى التأقلم مع هذا الجوّ اللامُستقر في المجال المهنيّ. تعاود السيطرة على شؤونك وأوضاعك إعتباراً من شهر حزيران كما يجلب كوكب المشتري الأخبار الجيدة لحياتك المهنية، مثل الإنتقال إلى مكان عمل آخر أو الترقية أو الحصول على مركز جديد أو تحقيق الأرباح وحتى الشهرة. أيها الجدي ، فكر جيّداً وخطّط للمستقبل. قد يتيح لك كوكب المشتري فرصةً لتغيير حياتك كما كنت تحلم. إنها سنة الحظ والتفوق والنجاح على صعيد تعمل فيه. تتحقّق أحلامك فكن جريئاً واحلم. تتقدم في عملك وتلفت الأنظار إلى أسلوبك المميّز. قد تكرّم وتحصل على تنويه مميز. كثيرون من مواليد الأسد يغيّرون اتّجاهاتهم بشكل جذريّ، ومنهم من يُسافر للعمل في الخارج أو من يهاجر لبدء حياة جديدة. تدعمك تأثيرات إيجابيّة في أعمالك في الأشهر الأخيرة، ولا شكّ أن الأعمال هي التي تستحوذ على كل تفكيرك وإهتماماتك في عام 2020، خاصة مع حدث فلكيّ إستثنائي هو مكوث كوكب المريخ في برج صديق لك هو الحمل، وذلك على مدى ستّة أشهر، ما يحرّك المشاريع ويشير إلى تغييرات أساسيّة تحصل في مجال عملك أو في مهنتك أو المؤسسة التي تعمل بها.

إلى أنّ أورانوس قد يرمز في برج الثور إلى وضع متأرجح، إذ يشعرون أنّهم على مفترق طريق وربّما فيتعرضون لبعض الضغوطات من قبل سلطة مهنيّة أو سياسيّة أو عائليّة.

مالياً: سنة الادخار سوف تشعر أنك أكثر ميلاً لتوفير أموالك من إنفاقه.ومن المحتمل أن تركز على ميزانيتك وتهتم بها أكثر مما كنت في السنوات الماضية. اغتنم الفرص لكسب المزيد من المال ، مثل الاستثمار في البيع والشراء.

عاطفياً سوف ينعم عليك الفلك بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. يساعدك المشتري على الحصول على حياةٍ عائلية أقوى أو على اكتشاف أسباب بقائك عازباً، غير مرتبط أو وحيداً حتى الساعة. ستلاحظ تغييراً إيجابياً يطرأ على حياتك الشخصية. إذا كنت متزوجاً، قد تحتفل بولادة طفل، وقد تصل إلى نهاية السنة قبل أن تتّخذ قراراً بالإرتباط. إذا كنت عازباً فتتوسّع دائرة الأصدقاء، وربّما تتعرّف الى الحبيب عبر الدوائر الإجتماعيّة أو في مجالك المهنيّ أو أثناء مناسبات فكريّة وثقافية تلتقي خلالها من يُشاطرك الأهواء والميول نفسها. متينة هي العلاقة مع بعض الزملاء الذين يتحوّلون إلى أصدقاء تُشاطرهم أوقات التسلية في أحيان كثيرة. إن دخول كوكب الزهرة إلى برج الجوزاء في 3 نيسان يشير إلى علاقة جديدة تعقدها وترتكز على صداقة وتفاهم، رغم ميلك إلى عدم الإرتباط بالإجمال وحاجتك إلى المحافظة على حريّتك واستقلاليّتك عدا عن إنهماكك بشؤون عائليّة ومهنيّة تُلهيك عن اهتمامات أخرى. تبدو الحياة الإجتماعيّة والشخصيّة مهمة جداً لبعض مواليد الأسد فتتركّز الإهتمامات على وضع منزلّي أو حميم بين أواخر آذار وأوّل شهر تموز ، ثم اعتباراً من منتصف كانون الأول وحتى آخر السنة.

إنّها سنة التغييرات والتقلّبات تجعلك تطل على منعطف يُغيّر حياتك، فتحمل إليك هذه السنة فرصاً مهمّة ودروساً تتعلّمها عبر تجارب غريبة وإستثنائيّة.