سنة الإنجازات الكبرى:هذه توقعات الفلك لبرج الميزان لسنة 2020..

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الميزان لسنة 2020..

انها سنة الإنجازات الكبرى سنة الحصاد وقطف ثمار تعبك ومجهوداتك ، سنة مثالية للترقية والانتقال الى مكان أفضل.سنة الانفراجات والحظ الكبير سنة مختلفة عن السنين السابقة أنت منافس قوي جداً هذه السنة وفي الحقيقة سيكون من الصعب جداً على الأقوياء منافستك. سوف تقبل في 2020 على عام مفيد ومثمر ومتنوع حيث تستطيع تحقيق النجاح والتفوق في العمل وتتخلص من حياتك الروتينية وعاطفياً، تستعيد توازنك النفسي و تشعر بالرغبة في الاستقرار، وفي إطار ذلك تسعى للتخلص من العلاقات العابرة والمؤقتة تبحث عن علاقات جدية تحقق لك ما ترغب به.إنها سنة تقدّم ونجاح وسوف تريد إعادة النظر بموقعك ومكان عملك وربما سكنك. أنت طموح جداً هذا العام وستكون جريئاً في التخطيط

قد تُعيد النظر ببعض القناعات والأوضاع وتمرّ ببعض الأزمات التي تخرج منها منتصراً، إذا تعاملت بليونة وتكيّفت مع المتغيّرات. إنّ كوكبين بطيئين هما زحل والمشتري الأكثر تأثيراً بالإجمال يُعاكسانك بوجودهما معاً في برج الجدي، أي في مربع مع برجك، ما يفرض عليك التأنّي وعدم إهمال أيّة ناحية من نواحي حياتك كما عدم الإستهتار بأيّة إشارات من الفلك، سواء على الصعيد الصحّيّ أو المهنيّ أو الشخصيّ.

مهنياً: تعتبر سنة 2020 من اهم السنوات انها سنة جيدة جداً ويوجد فيها انفراج كبير بعد سنتين ونصف من المعاناة .ستطل على مشاريع وعلى نجاح ، وتتحست السنة ويتحسن ادائك كلما اقتربنا من شهر مايو/ايار وسيكون هنالك امر سيخرج للعلن بعد اخفاؤه لفترة .توقع لقاءات ساحرة ومشاريع مذهلة وامور هامة واساسية ، مع وجود نبتون في بيت الشراكات والعمل ستلاحظ زيادة التوتر في العمل ولن يكون سهلاً التصّرف وسط جوّ المعاكسات والتقلبات الذي يُواجهك في هذه السنة الإستثنائية والتي، إن تعاملت مع أحداثها بحكمةٍ ورويّة وفي الأوقات المناسبة، تتوصّل إلى إنجازات كبرى، فتُنهي هذا العام بصورة إيجابيّة وتسير نحو سنة 2021 التي تَعدكَ أن تكون بين الأكثر حظاً في كلّ المجالات. أربعة كواكب تمارس تأثيراتها عليك وتختبر قدرتك على احتمال المحن كما ثباتك في المواجهة وهي المريخ، المشتري، زحل ، بلوتون، إنّما تدعمك بين شهر نيسان وأيار أو في آخر السنة. ينتقل كوكب زحل إلى برج الدلو في شهر آذار لكي يزوّدك بطاقة قويّة على العمل والمثابرة لبلوغ أهدافك. بالاضافة الى انتقال كوكب المريخ الذي يستقرّ في مواجهتك في برج الحمل ابتداء من 28 حزيران وحتّى أواخر السنة، وهذا المكوث الإستثنائي جداً قد يُغيّر مجرى حياة البعض ويُعرضهم لمواجهة مع شريك مهنيّ أو شخصيّ.

مالياً: سنة جيدة لاتخاذ بعض القرارات المالية الهامة التي تتعلق باستثماراتك و أمورك المادية .لكن حاول توفير المال عندما يكون لديك مبلغ إضافي ولا تتردد في تدليل نفسك.

عاطفياً: إنّ وجود كوكب المشتري في برج الجدي يعمل على تعزيز العلاقات العائلية في الدرجة الأولى لاسيما مع الإخوة. قد ترتبط وتتزوج أو تهاجر أو تسافر بحثاً عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئناً إلى غدك وقد يسهل عليك فرصة الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة. أو ربما لتسوية خلاف أو مسألة إرث. إنها سنة ارتياح وطمأنينة واستقرار . ان الحدث العاطفي الاهم هو مراوحة كوكب الزهرة مكانه في الجوزاء مهمّ جداً، إذ أن كوكب الحبّ يدخل إلى برج هوائي صديف في 3 نيسان ولا يخرج منه قبل شهر آب ، ما قد يغيّر المصير الشخصيّ لمواليد الميزان، وأكثر من يستفيد منهم مواليد العشرية الأولى في النصف الأوّل من شهر نيسان وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر حزيران، فيشعر مواليد هذه العشرية بالسعادة ويعرفون لقاءات إنقلابيّة في حياتهم أحياناً أو يُطلّون على جديد في حياتهم. قد يواجه مواليد الميزان بالإجمال صعوبات في التواصل مع المحيط العاطفيّ والعائليّ، وقد يتجرأون على طرد من أو ما بات يُزعجهم، وإذا عاد الماضي ليُقلق حياتهم فإنّهم يحسمون الأمر نهائيًّا.