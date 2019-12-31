ازدهار على الصعيدين المالي والعاطفي: توقعات الفلك لبرج العقرب لسنة 2020

هذه توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج العقرب لسنة 2020..

سنة التجارب ليس هو العام المثالي بالنسبة لك ، ولكن الامور العاطفية والمالية ستكون مزدهرة ولامعة.إنها سنة طويلة ومرهقة لكنها في الوقت نفسه ستحمل بعض المكافآت. هنالك تشابه كبير بين هذا العام والعام السابق مع إضافة تأثيرات الكسوف على بعض المواليد. أما النجاحات والإنجازات فستكون على الصعيد الشخصي والعائلي وستكون بالفعل كثيرة. إذاً لا داعي للخوف لكن يتوجب عليك التحلي بالموضوعية والحكمة والمسؤولية طيلة العام لكنّ الجديد هو دخول كوكب المشتري إلى برج الجدي، لينضّم إلى زحل، وبلوتون في مشهد فلكيّ خاصّ جداً يخدم مصالحك من جهة ويُعرضّك لبعض المواجهات من جهة ثانية. تقود أعمالك بجدّيّة تامّة وبشجاعةٍ وإصرار وتُثبت عن جدارة في كلّ مرّة وتجاه أيّة محنة. يتحدث زحل عن لقاءات وشراكات حيناً وفكّ ارتباط حيناً آخر، ويحمل إليك بعض التشنّجات في تحالفات لك والرغبة في فكّ الطوق والإنطلاق بحرّيّة. تواجه مراتٍ عدّة في هذا العام قضايا الإلتزام والتناغم أو الإنفصال والإشتباك.

مهنياً: تتزامن هذا العام تأثيرات كوكب بلوتو مع تلك لكوكب زحل والمشتري . تكون الضغوط متنوعة في كثير من الأحيان. فباستطاعة هذين الكوكبين أن يهدّدا استقرارك ونوعية أدائك. وتجتمع أيضاً تأثيرات الكسوف والخسوف للتأزم بعض الظروف. تشبه الظروف المهنية تلك للعام الماضيقد تشتري أو تبيع منزلاً أو عقاراً، أو تواجه تحديّات في ساحات تمقتها، أو تُخفي غيظاً وتُضطر للمسايرة حتّى تتفادى المواجهات. تستفيد من فرص تُتاح لك في الأشهر الأولى وتتوصّل إلى ترقية أو زيادة على الراتب وتُنهي السنة بثلاثة أشهر تعدك بالأفضل وبنجاح كبير يُكلّل كلّ مساعيك إن كوكب زحل الذي يدخل الى برج الدلو في شهر آذار يستقرّ قرابة الثلاثة أشهر وحتى تموز قبل العودة إلى الجدي، وتبدو تأثيراته قويّة، وقد يجعلك تستعيد الماضي أو تُصفي حسابات مع البعض أو تنتقم من البعض الآخر عندما تتوفّر الفرص، وربّما يشير زحل في الدلو إلى مشكلة قديمة تعود للظهور في حياتك أو انتقالاً إلى مكان آخر أو ارتباطاً مهنياً كبيراً أو عائلياً، يطرح زحل في الدلو مسألة التحرّر من قيد أو يجعلك تصارع من أجل استقلاليّة تفقدها، وقد تجد نفسك أمام شروط دقيقة وخيار يقلق راحتك.

مالياً: سنة مريحة جدا ماليا لكن تأكد من تسديد جميع ديونك ، وحاول استرداد المال من أي شخص قمت بإقراضه في الماضي. ستجد أنه يمكنك أن تكون راضياً تمامًا في العام الجديد.

عاطفياً: إنها سنة مهمة جداً على الصعيد الشخصي والعاطفي. هي سنة مصالحات وتسويات وارتباط وأفراح. إنها سنة مهمة جداً على الصعيد الشخصي والعاطفي. هي سنة مصالحات وتسويات وارتباط وأفراح. سوف تقدم لك السنة العديد من الفرص لتعزيز وضعك الشخصي ولن تشعر بالوحدة أو القلق إلا إذا كان قرار البقاء وحيداً بالفعل قرارك الشخصي. تمرّ حياتك العاطفية بتموجّات، إلاّ أنّ علاقاتك الشخصيّة تتحسّن بشكلٍ واضح بحيث تشتدّ نجوميّتك وتلتقي بوجوه جديدة مشوّقة وتعيش بعض اللحظات السعيدة التي لا تُنتسى. إذا كنت عازباً فقد ترتبط بشخص يُناسبك ويكون مميّزاً وإستثنائياً. إلاّ أنّ بقاء كوكب الزهرة في برج الجوزاء مراوحاً مكانه لأشهر عدّة وإبتداءً من شهر نيسان ، فإنّه يزيد من ميلك إلى الغيرة والتملُّكيّة، ما قد يُولّد بعض المشاكل في حياتك الحميمة. تزدهر العواطف في الأشهر الصيّفية، وتكون الفترة الواقعة بين آب وأيلول من أجمل الفترات العاطفية، حيث يشاركون الحبيب مشروعاً واحداً، أو يُقبلون على بعض الالتزامات أو الارتباطات المهمّة، أو يعرفون سفراً أو ولادة في حياتهم، وربّما يتمّ لقاء يُغيّر المصير.

انها سنة جيدة تبرع في مجالات عدّة وتحظى ببعض الإنتصارات وتتحمّل مسؤوليات جديدة، أو تحصل على جائزة أو على تقدير لأعمالك.