سنة الانتصارات: هذه توقعات الفلك لبرج القوس لسنة 2020..

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج القوس لسنة 2020..

انها سنة الانتصارات التصاعدية تتدرج النجاحات والترقيات من بداية السنة وتتطور أكثر واكثر مع تقدم الايام لتصل الى الذروة في نهاية العام سوف تمر في سنة جيدة من الفرص والنجاحات والاقبال على الحياة بدون خوف وتردد تبتسم لك الظروف لتبدأ صفحة جديدة وواعدة بالتقدم والإزدهار. تحيطك الكواكب بأجمل التأثيرات من مواقع فلكية إيجابية بالنسبة الى برجك وتتعاطف مع طموحاتك وأحلامك. سوف يبدأ مواليد برج القوس صفحة ومرحلة جديدة من حياتهم حيث تسيطر عليهم حالة من التفاؤل والأمل والإيجابية وتكثر لديهم الأرباح تستمر دورة الحظّ تصاعدياً في هذه السنة، ولو أنّ المشتري قد تركك لينتقل إلى برج الجدي. تُمسك بكلّ الأوراق التي تستطيع أن تُحسن أوضاعك فتُنجز الملفات الواحد تلو الآخر، وتتوصّل إلى تحقيق الاهداف مستفيداً من المناخ الفلكيّ الملائم. مع قليل من الجهد تُحقق أحلامك كثيرة تتجسّد هذه السنة حسب رغباتك وفي الإطار الذي ترسمه لها، شرط أن تركّز على الهدف بدون تضييع الوقت في تفاصيل وأمور جانبيّة قد تُلهيك عن الأساس. تتبنّى قضيّة وتُدافع عن حق أو تعمل على إستقطاب التأييد لأجل مؤازرتك في مهمة تراها أساسيّة. تزدهر الأعمال فتُحقق أرباحاً تأتي حيناً كثمار جهود لك، أو عن طريق الصدفة والحظّ في بعض الأحيان.

مهنياً: تنعم بنجاح وارتياح وانتقال الى وضع جديد في هذا العام المزدهر بالعلاقات على كافة المستويات وتتوصل الى انجاز طالما حلمت به مدعوما من كوكب المشتري من برج القوس الذي يعدك بتحقيق المشاريع ويزودك بتفاؤل وحماسة في هذ السنة سنة التغيير الايجابي التي تترك اثرها عليك لسنوات قادمة وتحمل اليك الحظوظ على مختلف الاصعدة مهنيا شخصيا واجتماعيا فتحقق نجاحا في العمل او تتولى مهمات جيدة تؤديها باحتراف كلي تبحث هذه السنة عن معنى أكبر لعملك، قد تُبادر إلى مهمة في شهر آذار فتَقطف الثمار بين أيّار وآب. إلاّ أنّ شهر فيحمل أيضاً الوعود الكثيرة ويبرز بين أفضل السنة. تمارس سحرك بشكلٍ منقطع النظير وتسافر إلى الخارج، وقد تُقدّم ترشيحك لمنصب أو تضع حجر الأساس لمشروع مهمّ يكون مصيريّاً. تبرع إذا كنت تعمل في مجال أدبيّ أو فكريّ أو فنّيّ. الحدث الأهمّ هو دخول كوكب المريخ إلى برج الحمل في شهر حزيران ومراوحته المكان حتّى العام المقبل أي عام 2021، وهذا طالع جيّد بالنسبة إليك يُحفزّك للعمل ويقود البعض إلى القمّة ويُعزز قدراتك ومواهبك والحظوظ، خاصّة إذا رسمت خطوطاً عريضة ووضعت الأسس لمشاريع بعيدة الأمد.

مالياً: ون لديك أموال أكثر من المعتاد بسبب تواجد كوكب المشتري في برج الجدي في البيت الثاني بيت المال بالنسبة انها سنة رائعة لتحقيق مكاسب مالية.

صحياً: وضعك الصحي يبدو جيداً هذه السنة، وتكون منسجماً مع ذاتك، فأنت أكثر اهتماماً بالأمور المتعلقة بالصحة ولا تترك المشاكل الصحية تكبر أو تتفاقم.

عاطفياً: إن تأثيرات كوكب المشتري تعمل على تعزيز العلاقات العائلية والعاطفية في هذه السنة الاستثنائية، يحصل خلالها ما لم تعشه ربما في السابق، إذ تعرف شعبية لا مثيل لها، وتتعرّف إلى أشخاص كثر، وتلبّي الدعوات بنشوة وفرح. تعقد صداقات مهمّة، وتتّخذ قرارات كبيرة مع الشريك، فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى.أمّا إن كنت عازباً، فقد ترتبط في هذه السنة وتنتقل إلى القفص الذهبي. تحسن التصرّف مع الحبيب ببراعة وحنكة بغية دفعه إلى اتخاذ القرار النهائي بالارتباط. كثيرون من مواليد القوس يُقدمون على زواج أو يستقبلون طفلاً في حياتهم أو ربّما يُطلّون على حلّ مفاجىء لمشكلة عالقة بعد فترة من الإنتظار، كذلك تتحدث الكواكب اتّجاه إلى تغيير المنزل أو مكان الإقامة، أو عن شراء عقار جديد. تتصالح مع نفسك وتدخل سنة غنيّة بالإكتشافات والعلاقات الودّية وتغمرك الكواكب بسحر كبير تستفيد منه وتلجأ إلى عمليّات الإغواء والإغراء، ويكون الصيف مسرحاً للقاءاتٍ حاسمة. بالإجمال يمرّ مواليد القوس بمراحل عاطفيّة عدّة ومتنوّعة، وتطرأ تغييرات في كلّ مرّة تقلب بعض الموازين. مليئة هي هذه السنة بالمفاجآت والإعتبارات الإجتماعيّة التي تؤثر جداً على خياراتهم.