من أفضل السنوات: هذه توقعات الفلك لبرج الجدي لسنة 2020

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الجدي لسنة 2020..

انها سنة التحرر والانطلاق هي من افضل السنوات بالنسبة لك سواء على صعيد العمل أو الحب ، وكل ما تُقدم عليه سينجح وسيربح .لقد تخلصت من اربعة سنوات مليئة بالمواجهات والاضطرابات التي مررت بها صحياً ومادياً تعيش سنة مفصلية سنة التحول الحقيقي والانتقال الى مرحلة جديدة وقناعات مختلفة وحكمة عميقة بسبب الخبرات التي تمر بها هذه السنة الاستثنائية في حياتك مع انتقال كوكب الحظ المشتري الى برجك سيحمل اليك مكافآت عديدة وعلى مختلف الأصعدة في هذه السنة إلاستثنائية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت والملابسات وتُعرّضك في بعض الأحيان لمصاعب شتّى، عليك أن تعالجها بشجاعة وموضوعيّة وعزم على النجاح. مع ثلاثة كواكب مؤثّرة في برجك، يجب أن توقّع سنة صاخبة وتجارب غير إعتياديّة على مدار السنة وظروفاً يجب أن تتكيّف معها بليونةٍ وحكمة. كلّما أظهرت شفافيّة ووضوحاً وصفاءً في معالجة الأمور، يُحالفك الحظّ في إيجاد الحلول لكلّ المشاكل تباعاً.

مهنياً: يقف كوكب المشتري وبلوتو وزحل الى جانبك طوال العام تقريباً. إنه عام التقدم المهني والتألق والشهرة، ستحصل على أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير ويلمع اسمك بالتأكيد. قد تنتقل الى عمل أفضل أو تتقدم في المؤسسة نفسها مع تغييرات لصالحك.

سوف تحبّ مواجهة التحديّات اليومية، وسوف تشعر بسعادة عارمة أكثر من ذي قبل لاستكشاف إمكانيات جديدة. إذا كنت تفكر بالقيام بتغيير كبير في حياتك المهنية. كن على ثقة أنه الوقت المناسب لذلك. ينصحك الفلك بالتقدّم على أفضل المراكز في العمل بما أنك لا تريد إضاعة الحظ الجيد على مركزٍ غير مهم. إسع جاهداً للحصول على الأفضل وتحل بالجرأة لطلب ترقية. إنّ كوكب أورانوس، وهو كوكب المفاجآت، يخدم طموحاتك. فبمكوثه في برج الثور يجعلك تستفيد من مسيرته لتقلب الأمور لمصلحتك، إذ أنّه يشجعك على المشاريع المميّزة، خاصّة عندما يدخل المريخ إلى برجك ويلتقي في شهر شباط بزحل والمشتري، ما يشير إلى تغيير جذري يحصل في بعض النواحي من حياتك ويحمل إليك الحظ ويجعلك تُطلع الآخرين على حقيقة ما، أو على هدف تريده كما ان انتقال كوكب المريخ الى برج الحمل في أواخر شهر حزيران ويبقى حتى آخر السنة، ما قد يثير بعض الحساسيّات والقضايا الساخنة، ويجعلك ثورياً في مقاربتك الأمور وحاضراً لكل أنواع الإنقلابات والقرارات الصادمة.

مالياً: لن تشهد حياتك المالية صعوبات ولديك العديد من الفرص للاستثمارات والعقود بسبب تجمع الكواكب الاستثنائي في برجك.

عاطفياً: يساعدك كوكب المشتري المتنقل على تحقيق الازدهار والاستماع بوقتك. تلتقي شخصاً يجذبك أو تعقد قرانك أو تنهي أخيراً علاقة فاشلة. مما لا شكّ فيه أن السعادة ستملأ حياتك. قد تطلّ على علاقات متعدّدة إذا كنت عازباً أو تعقد صداقات، ثمّ تتغيّر الأمور رويداً رويداً لتستقر أكثر وتبلغ علاقة جدّيّة إبتداء من شهر آذار. يشير شهر أيار إلى لقاء الحبّ الحقيقيّ، حيث تعيش أوقاتاً مشوّقة جداً مهما كان سنّك. ينعم الكثيرون بوقت مميّز في شهر تشرين الأول، فيختتمون السنة بلقاء عذب إذا كانوا ما زالوا وحيدين. هي سنة التقلّبات والمفاجآت والتغييرات التي تقدم عليها بنفسك أو يُمليها القدر، وقد تطال جميع نواحي حياتك المهنيّة الماليّة الشخصيّة والعائليّة.