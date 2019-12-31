سنة التطورات الإيجابية: هذه توقعات الفلك لبرج الحوت لسنة 2020..

توقعات الفلكية جاكلين عقيقي لبرج الحوت لسنة 2020..

سنة التطورات الإيجابية وفي العام الجديد ستكون بداية الراحة وبداية تأسيس المشاريع وتكوين العلاقات الغرامية والزواج.سيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت لا بأس بها. تجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات. وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر. في الواقع، إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال المهني .

ان هذه السنة هي أكثر إيجابية وإنتاجية من السنة الماضية، إذ تعدك بأحداث مميزة وانفراجات كثيرة، كما بقطف ثمار جهودك السابقة، بعد سنة من المعاناة والمحاولات العقمية في بعض الاحيان. تتاح لك فرص جيّدة جداً تلتقطها في الوقت المناسب، فتجسد بعض الرغبات وتطوّر بعض المشاريع وترسم مستقبلاً زاهراً، واثقاً من نفسك.

تفرح بمستجدات تجعل الأوضاع التي راوحت مكانها تتحرّك بسرعة وتوفر لك نتائج مفرحة جداً. حان الوقت لكي تحدث تغييراً جذرياً في حياتك وتضع أهدافاً مختلفة تسير نحوها بكلّ عزم. تحقق أرباحاً ماديّة وتدّخر المال وتتخلّص من ديون أو تقدم على إستثمارات جيّدة، فتنسى ما حصل معك من إرباك في السابق وتتوصّل إلى قناعة جديدة بنظرتك إلى الحياة. إذا كنت تعمل في الشأن العام فقد تُحقق نجاحاً باهراً، إذ أنّ المشتري في بيتك الحادي عشر يُعزز قدراتك ويُلمّع صورتك ويجعلها أقرب إلى أعين المعنيّين. كذلك تحقّق نجاحاً في المجالات الفنيّة أو الإبداعيّة وتدير أعمالك بذكاء وقدرات مطلقة، فكوكب المشتري وهو كوكب الحظّ دخل الى بيت المهنة والعمل منذ كانون الأول من عام 2019 ويستقرّ فيه حتّى أواخر عام 2020، فيوفر لك الطاقة والثقة والمكافآت والإعتراف بقدرتك ومواهبك، كما يجعلك تتقدّم بخطى ثابتة نحو التألّق.

مهنيا: حافظ على انفتاحك إذا أردت إنجاز مسؤولياتك بسلاسة وسهولة لا بد من الإشارة أن كوكب عطارد يراوح مكانه ثلاث مرات هذه السنة. تحصل واحدة منها في برجك بين 3 شباط و 11 نيسان وقد يحمل مفاجأة غير متوقعة تحقق بعض الآمال وتكون إستثنائية. أما كوكب المريخ الذي يدخل إلى برج الحمل في بداية تموز فيعني بالنسبة إليك كل ما يتعلّق بالأموال والمكتسبات والممتلكات، وهو يثير بعض هذه المواضيع كما يتحدث عن عمليات بيع وشراء وعن قرارات كبيرة تتخذ في هذا المجال، وتكون بعض الاحيان إرتجاليّة وإنفعالية. وقد يعني الأمر أيضاً صراعاً من اجل استرجاع مبلغ من المال ضاع منك.

مالياً: سنة واعدة على كافة الاصعدة وسوف تجني الكثيرً من الأموال هذا العام، من خلال صفقات ضخمة ومشاريع كبيرة وستربح اضعاف ما صرفت من اموال

عاطفياً:ليست بالسنة المريحة ولكنها ليست مستحيلة. بسبب تأثيرات الكسوف والخسوف، قد يعاني بعض مواليد برج الحوت من خيبة أمل عاطفية، ويشكو البعض الآخر من المسؤوليات الصعبة نحو أحد أفراد الأسرة. كما ان مراوحة كوكب الحب الزهرة مكانه في الجوزاء بين نيسان وآب ما يجعل هذه الفترة دقيقة جداً بالنسبة إليك انها فترة مليئة بالخلافات والمفاجآت المربكة، وربّما بإنفصال أو بشعور بعدم الأمان. في حين أن الزهرة يجعل أوقاتك مليئة بالإنفعالات بين منتصف شهر كانون الثاني والأسبوع الأوّل من شهر شباط ثم يحمل المفاجآت بين آب وتشرين الأول وقد تلتقي الحب إذا كنت خالياً. تتمتع بصحة جيدّة وبثقة بالنفس وتسيطر على أوضاعك أكثر من السنة الماضية. تشتدّ المعنويات وتكون الحيويّة مضاعفة في هذه السنة الإستثنائية التي تترك أثراً بالغاً على مسارك المستقبلي.