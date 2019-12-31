عاجل/الحبيب الجملي يعلن عن تشكيلة حكومته..وهذه التفاصيل..

رجّح المكلّف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، أن تتوضح تركيبة الحكومة خلال الساعات القادمة.

وقال الجملي في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الثلاثاء، بقصر الضيافة بقرطاج، إنّه سيقوم ببعض التدقيق في قائمة التركيبة الحكومية، معبّرا عن أمله في أن يحتفل التونسيون بالسنة الإدارية الجديدة وقد تحدّدت معالم الحكومة.

وكان الجملي، قد عبّر في تصريح إعلامي أمس الإثنين، عن أمله في الإعلان عن تركيبة فريقه الحكومي، “يوم الإثنين أو الثلاثاء، على أقصى تقدير”، مبرزا أنه توافق مع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بخصوص حقيبتي الخارجية والدفاع.

ونفى رئيس الحكومة المكلّف وجود خلافات مع رئيس الجمهورية، ردا على ما راج بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، معتبرا ذلك “عار عن الصحة”. وذكّر في هذا الصدد بأن “رئيس الجمهورية رجل قانون وأن الرئاسات الثلاث تؤدي دورها”.

وشدد على أن حركة النهضة (الحزب الذي اختاره لتشكيل الحكومة)، لم تتخلّ عنه وأنه يحظى بمساندتها.

يذكر أن الحبيب الجملي، المكلف بتشكيل الحكومة، كان صرّح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 أنه حريص على “التثبّت من كفاءة ونزاهة المرشحين وبُعدهم عن الإلتزام السياسي”، معبّرا عن “أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال”.

وكانت التأمت يوم 27 ديسمبر بقصر قرطاج، جلسة عمل بين قيس سعيّد والحبيب الجملي، خُصّصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة.