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عاجل/بعد تأجيل الاعلان عن تشكيلة الحكومة مجددا: رئاسة الجمهورية تصدر بلاغ رسمي تكشف فيه الاسباب وتوضح..

2020/01/01 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

 

 

أصدرت رئاسة الجمهورية، منذ قليل، بلاغ تعلم من خلاله انه كان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد إستقبل اليوم الأربعاء 01 جانفي 2020 بقصر قرطاج الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة وتناول اللقاء آخر المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
ويذكر أن الجملي أقر أنه لن يعلن عن القائمة الإسمية لتشكيلة حكومته اليوم.

 

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