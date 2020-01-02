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تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس اليوم الخميس بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد والريح من القطاع الشمالي قوية فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد تكون السماء مغشاة ببعض السحب على كامل البلاد.

و الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س بخليج قابس و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر مضطرب بخليج قابس و قليل الاضطراب ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة و تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

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