تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

يتميز الطقس اليوم الخميس بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد والريح من القطاع الشمالي قوية فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد تكون السماء مغشاة ببعض السحب على كامل البلاد.

و الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س بخليج قابس و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر مضطرب بخليج قابس و قليل الاضطراب ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة و تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.