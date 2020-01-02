في الحب والمال/توقعات الأبراج ليوم الخميس 02 جانفي 2020

الحمل

تفكر اليوم في مغادرة مكان العمل في وقت مبكر حتى تنجز أعمالك المنزلية التي أجلتها خلال الأسابيع الماضية. قد تضيع بعض الوقت اليوم في الرد على هاتفك. هناك المزيد من الأعمال البسيطة التي تحتاج منك إلى عناية واهتمام. توقع زيارة بعض الأشخاص لك في المنزل الليلة.

الثور

تشعر أنك تريد أن تحقق هدفا ما ربما يتعلق بالعمل، وأحيانا أخرى تجد أنك لديك رغبة في المكوث في المنزل للتركيز على مشاريعك الخاصة أو للاهتمام بعائلتك أو الاثنين معا. أنت شخص ماهر ولذلك تستطيع التوفيق بين هذه الأمور كلها.

الجوزاء

من المهم جدا اليوم ليس استمرار ومواصلة العمل فقط ولكن مطلوب منك أيضا تكثيف جهدك حتى تحقق ذاتك. إذا واجهتك بعض الصعوبات، ربما تشعر بعدم الراحة. بدلا من الوقوف حائرا أمام بعض المشاكل التي تواجهك، اشترك في بعض الأنشطة الجماعية أو التطوعية.

السرطان

من المهم جدا اليوم ليس استمرار ومواصلة العمل فقط ولكن مطلوب منك أيضا تكثيف جهدك حتى تحقق ذاتك. إذا واجهتك بعض الصعوبات، ربما تشعر بعدم الراحة. بدلا من الوقوف حائرا أمام بعض المشاكل التي تواجهك، اشترك في بعض الأنشطة الجماعية أو التطوعية.

الأسد

الأطفال يمثلون جزءا مهما في حياتك هذا اليوم. ربما تحضر حفلا يضم مجموعة من الأطفال وتشعر بالسعادة لمجرد وجودك معهم. ربما تقص عليهم قصة أو رواية قصيرة. هذه القصة ستكون ممتعة وشيقة بالنسبة لك وللمستمعين أيضا.

العذراء

هل تستمتع بقراءة كتب علم النفس؟ إذن ستعرف اليوم بعض المعلومات التي تغير من تفكيرك تماما بل وربما تغير وجهات نظرك في بعض الأمور أو القضايا. ما تتعلمه وتكتسبه اليوم سيمكنك من فهم شخصيتك بشكل أفضل. مستقبلك مشرق وواعد فكن متفائلا.

الميزان

قد تستيقظ من نومك اليوم وتتذكر بعض الأحلام التي رأيتها في منامك الليلة الماضية. ربما تكون هذه الأحلام مصدرا للإلهام في بعض الأحيان، وبالفعل ربما تستوحي بعض الأفكار منها. إذا كنت تقوم بنشاط ما يتعلق بمجال الفن والإبداع، ربما توظف تلك الأفكار. وتستفيد منها في مجال الرسم والموسيقى والكتابة أو أي شكل آخر من أشكال الفن.

العقرب

تحاول أن تنسى اليوم ذكرياتك وأحلامك ووجهات النظر التي تتعلق بالماضي. تحرص على أن تبدأ حياتك من جديد. لا تنس ماضيك بشكل كامل ولكن استفد من تجاربك الناجحة. ربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب للتقوقع أو للانعزال! واصل عملك فالحياة لن تتوقف من أجل أحد.

القوس

تشعر اليوم أنك في المقدمة بفضل قدرتك على التواصل مع أهم الشخصيات وأبرزها في مجتمعك. تستطيع أن تقنع أي شخص بوجهة نظرك! استغل الظروف الجيدة التي تمر بها اليوم وابدأ مشروعا جديدا لم تفكر فيه من قبل.

الجدي

الكتب التي أهداها لك البعض خلال الفترة الماضية قد تجعلك تفكر في بعض القضايا الروحية والفلسفية. تستطيع التفكير في أي مشكلة وإيجاد حل لها بسهولة، ولذلك قد تستوعب اليوم بعض المفاهيم المعقدة. قد تشك أحيانا في بعض المعلومات التي اكتسبتها الفترة الماضية، فحاول أن تتأكد بنفسك.

الدلو

من المتوقع أن يزداد التواصل بينك وبين الأصدقاء. في الحقيقة، كنت تظن أن البعض لا يسأل أو يطمئن على حالك وفأنت لم تعد تتلقى رسائل من بعض الأصدقاء كالعادة، ولكن ستتغير فكرتك اليوم لأنهم سيكونون بجانبك.

الحوت

تشعر بالوحدة وعدم الأمان لمجرد عدم وجود الحبيب بجانبك وعدم قدرتك على الاتصال به طوال اليوم. ربما تتساءل هل نسى هذا الشخص الاتصال بك أم أنه مشغول فقط بمهمة ما وسيقوم بالاتصال بك قريبا. حاول أن تتصل به وتعرف سببه تقصيره غير المتعمد. من الأفضل أن تعالج المشاكل بطريقة سريعة ومباشرة.