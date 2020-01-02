النهضة تطلب تعديل تشكيلة الحكومة..

نشرت حركة النهضة بيانا مساء امس الأربعاء 1 جانفي 2020 أفادت فيه أنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي وعددا من قياداتها إلتقوا أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة.

وأوض البيان أنّ وفد الحركة أبدى ”عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون اكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ”

وأشار البيان إلى أنّ مؤسسات الحركة ما تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لإتخاذ الموقف المناسب منها.

وكان من المنتظر أن يعلن الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته اليوم الأربعاء 1 جانفي 2020 خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقصر قرطاج عقب لقاءه برئيس الدولة قيس سعيّد، لكنّه لم يكشف عن أسماء أعضاء حكومته، مؤكدا أنّه سيتم الإعلان عنها غدا الإثنين.

في المقابل ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أنّه كان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وفق نصّ البيان.