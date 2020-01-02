زغوان: إيقاف مروجين لمادة القنب الهندي بمنطقة الناظور

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص مساء أمس الأربعاء من مسك عنصرين بمنطقة الناظور بولاية زغوان بصدد ترويج مادة القنب الهندي “الزطلة” على متن دراجة نارية، وفق ما افاد به مصدر امني (وات).

كما تمكنت فرقة الابحاث، من حجز 7200 علبة جعة، تم العثور عليها داخل شاحنة خفيفة من نوع “ستافات” على متنها شخصان، بذات المنطقة.

وقد تم حجز كميات الجعة وكمية القنب الهندي التي كانت بحوزة المروجين، ووسيلتي النقل والاحتفاظ بالمتهمين الأربعة على ذمة البحث بإذن من النيابة العمومية بزغوان، في انتظار عرضهم على القضاء لاتخاذ الاجراء المناسب، وفق نفس المصدر.