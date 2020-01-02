اجراءات جديدة لدعم تصدير زيت الزيتون المعلّب

سيتم العود لإسداء منحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب لمدة خمس سنوات في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات، بعد إمضاء الأمر الحكومي المنقح للأمر عدد 2095 لسنة 2006 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره.

وتسند هذه المنحة سنويا، وفق الأمر الحكومي الممضى من قبل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لفائدة المؤسسات، التي تمت المصادقة على برامجها من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب، على أن تكون القيمة الجملية لهذه المنح في حدود 4 مليون دينار.

كما ينص الأمر الحكومي، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، على دعم برنامج تصدير المصدّر الناشئ، الذي يُقصَدُ بهِ مصدّر زيت الزيتون المعلّب، الذي لم يتجاوز معدل مجموع صادراته من زيت الزيتون المعلب خلال الثلاث سنوات الأخيرة 25 طنا مع الترفيع في سقف المنح المسندة بعنوان إنجاز البرامج الإشهارية والترويجية للمنتوج التونسي بما يمكِّنُ المؤسسات من الاستجابة لمتطلبات الأسواق.

ويأتي هذا الاجراء دفعا لتسويق زيت الزيتون التونسي، الذي يشهد خلال الموسم 2019 / 2020 بعض الصعوبات في ظل تحقيق صابة قياسية (توقعات ب350 ألف طن) وتراجع الأسعار والاشكالات المالية، التي يواجهها أصحاب المعاصر والمؤسسات المصدرة.

يذكر أنه تم، في وقت سابق، اقرار تمكين الديوان الوطني لزيت الزيتون من 50 مليون دينار في شكل قروض خزينة وضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم 2019 /2020 الى جانب تعهد وزارة الماليّة بوضع خط تمويل إضافي على ذمّة الديوان الوطني للزيت “اذا اقتضت الحاجة”، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، لمساعدة هذا الهيكل على لعب دوره التعديلي.