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هام/ هذا آخر أجل للتسجيل في بطاقة الأمان الاجتماعي

2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن مدير عام برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي الهذيلي أن الإدارة تمكنت إلى حد الآن من توزيع ثلث البطاقات الالكترونية “بطاقة الأمان” على المستفيدين من حاملي بطاقة العلاج المجاني (البيضاء) وبطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة (الصفراء) من أصل ما يقارب 600 ألف بطاقة، مضيفا أن أكثر من 250 ألف حامل بطاقة علاج تخلف إلى الآن عن التسجيل في المنظومة الجديدة وهو ما قد يحرمهم من حق النفاذ إلى العلاج اذا تم الانطلاق الآلي في العمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة.

وبين الهذيلي أن “بطاقة الأمان” مرتبطة “ببطاقة لاباس” التابعة لصندوق التأمين على المرض وتم الشروع في توزيعهما بالتدرّج على بعض الولايات مرجّحا إمكانية إنتهاء توزيعها مع نهاية الثلاثي الأول للعام الجاري.

وجدد الهذيلي الدعوة للمواطنين من أجل الإقبال على التسجيل وسحب بطاقاتهم الجديدة معلنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد حدّدت يوم 15 جانفي 2020 آخر أجل للتسجيل في منظومة الأمان الاجتماعي.

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