نابل: حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية على إثر القيام ب3350 زيارة مراقبة صحية بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية

كثفت فرق المراقبة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة من عمليات المراقبة، حيث قامت ب 3350 زيارة تفقد أسفرت عن حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية عمر السليمي ل(وات).

وأضاف السليمي، أن المواد الغذائية التي تم حجزها، تتمثل بالخصوص في لحوم الدواجن ومرطبات و مصبرات، وبين أنه تم كذلك حجز واتلاف 184 لترا من السوائل لعدم صلوحيتها للاستهلاك.

كما تم للغرض، تسخير 19 فريقا موزعة على 3 فرق جهوية و16 فريقا محليا خلال هذه الحملة التي أسفرت عن اقتراح غلق 20 محلا للإخلال بتراتيب وقواعد حفظ الصحة وتوجيه 1040 إنذارا كتابيا وتحرير 42 مخالفة صحية وإجراء 280 تحليلا جرثوميا للمواد الغذائية المخزنة والمعروضة للبيع للتثبت من سلامتها.

وأبرز أن الإدارة الجهوية للصحة بنابل أعدت بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة برنامجا خصوصيا لتكثيف المراقبة الصحية للمؤسسات والمحلات والنزل والملاهي الليلية والمطاعم وقاعات الشاي والمشارب الشاطئية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل الجهوية المعنية، واشار الى ان هذا البرنامج انطلق منذ بداية شهر ديسمبر 2019

وأشار السليمي إلى أن الحملة تهدف إلى ضمان السلامة الصحية للأغذية وللوقاية من الامراض المنقولة عن طريق المواد الغذائية اعتبارا لما تتميز به فترة الاحتفال باستقبال السنة الإدارية الجديدة من اقبال على بعض المواد الغذائية منها المرطبات ولحوم الدواجن والأسماك