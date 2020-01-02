عاجل/رئيس الجمهورية يمضي على التركيبة الوزارية لحكومة الجملي ويحيلها على البرلمان.. 2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة شاركها Facebook Twitter Google + عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 2 جانفي 2020 رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة. اخبار تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم حكومة الجملي حكومة كفاءات وطنية صلاح الدين الجورشي قيس سعيد 2020-01-02 hejer krimi