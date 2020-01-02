عاجل/رئيس الجمهورية يمضي على التركيبة الوزارية لحكومة الجملي ويحيلها على البرلمان..

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2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 2 جانفي 2020 رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلّف بتكوين الحكومة.

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