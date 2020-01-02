رسميا/بالأسماء: الحبيب الجملي يعلن عن تشكيلة حكومته..

اعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس 02 جانفي 2020 خلال ندوة صحفية عن التشكيلة الوزارية لحكومة الكفاءات الوطنية وفي ما يلي القائمة الاسمية:

-وزير الدفاع: عماد الدرويش

-وزير الخارجية: خالد السهيلي

-وزير الداخلية: سفيان السليطي

-وزير العدل: الهادي القديري

-وزير التجهيز: روضة الجبالي

-وزير المالية:عبد الرحمان الخشتالي

-وزير الثقافة: فتحي الهداوي

-وزير الفلاحة:حسن الشورابي

-وزير الشؤون الاجتماعية:سيد بلال

-وزير التجارة:بشير الزعفوري

-وزير الصناعة والطاقة: منجي مرزوق

-وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي

-وزير التعليم العالي:سليم شورى

-وزير التربية: كمال الحجام

-وزير المرأة والأسرة والطفولة:نبيهة بالسرور

-وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال: سامي السماوي

-وزير الاستثمار والتعاون الدولي: ظافر عبد الكافي

-وزير الصحة:مصطفى الفرجاني

-وزير السياحة: روني الطرابلسي

-وزير النقل: جمال قمرة

-وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ

-وزير املاك الدولة والشؤون العقارية:عبد اللطيف الميساوي

-وزير التشغيل والتكوين المهني: حسين بن سعيد دبش

-وزير الشباب والرياضة:طارق ذياب

-وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:شيراز التليلي

-وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: لبنى الجريبي

-وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية:علي الشابي

-وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة وتقييم آداء الحكومة: محمد الهادي بشير

-كاتب دولة مكلف لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء الصخيري

-كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام عباسي

-كاتب دولة لدى وزير الرياضة مكلف بالشباب: فتحي بيار

-كاتب دولة لدى وزير الرياضة مكلف بالرياضة: سهام عيادي

-كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلف بالتنمية :نور الدين الكعبي

-كاتب دولة لدى وزير التجارة كلف بالتجارة الداخلية :فاتن ورغي

-كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار

-كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة

-كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية: رياض دبو

-كاتب دولة لدى وزير الفلاحة : محمد علي بن عبد الله

-كاتب دولة لدى وزير الصحة: مهى عيساوي

كاتب دولة للشؤرون الاجتماعية : محمد بن محمود شيحة

– كاتب دولة لدى وزير السايحة مكلفة بالصناعات التقليدية:نجاة النفزي

-كاتبة لدولة لدى وزير التعليم العالي: كوثر سعيد