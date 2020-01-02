جندوبة: احتجاج أولياء وتلامذة المدرسة الإعدادية “طريق تونس” ببوسالم على الـ”وجبة الغير لائقة” التي قدمت اليوم بمطعم المدرسة

اشتكى عدد من الأولياء وتلامذة المدرسة الإعدادية “طريق تونس” بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، من الوجبة التي تم تقديمها، اليوم الخميس، بمطعم المدرسة، الذي يطعم أكثر من 460 تلميذا وتلميذة بين مقيمين ونصف مقيمين، والتي اقتصرت على كمية من العجين المطبوخ في الماء.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بالمدرسة، الى أن أسباب تقديم هذه الوجبة تعود الى غياب المواد الغذائية بمغازة المؤسسة وتوقف تزويد مطعم المدرسة بمختلف هذه المواد من قبل الوحدة الجهوية للخدمات المدرسية لأسباب غير معلومة، وفق تعبيره.

من جهته، أرجع المدير الجهوي للتربية بجندوبة، رياض الوسلاتي، أن سبب عدم تزويد مطعم المدرسة بالمواد الغذائية الضرورية إلى تعطّل الصفقة المزمع ابرامها في الغرض، مضيفا أن إدارة الخدمات المدرسية لا زالت بصدد البحث عن مزود للحليب ومشتقاته. وأضاف، أن الإدارة الجهوية بصدد العمل على توفير المؤونة لمئات التلاميذ المقيمين بالمدرسة، متوقعا ان لا تتجاوز هذه العملية يوم غد الجمعة، على حد قوله.

في المقابل، اعتبر عدد من الاولياء والمدرسين، أن عدم تزويد مطعم المدرسة ناجم عن تراخي الهياكل المحلية والجهوية المسؤولة عن ديوان الخدمات المدرسية.