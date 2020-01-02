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تطاوين : وقفات احتجاجية يومية في حقلي” نوّارة” و”الواحة” النفطيين

2020/01/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين نفّذ صباح اليوم الخميس عدد من العمال والاطارات العاملين في حقلي “نوّارة”
والواحة النفطيين التابعين لشركة “أو آم في” (OMV) النمساوية في صحراء ولاية تطاوين وقفة احتجاجية تواصلت ساعتين ( من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار).

وأصدر الاتحاد اليوم إعلاما في هذا الشأن أبرز فيه أسباب هذا الاحتجاج الراجع الى ما أسماه تلكّؤ ومماطلة ادارة الشركة في التفاوض مع الطرف النقابي حول وضعية أعوان وإطارات أكاديمية الحقلين ومراجعة عقود الشغل.

وأكّد الاتحاد في هذا الاعلام بانه طلب في وقت سابق عقد جلسة عمل عاجلة في هذا الغرض و أشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستتواصل ثلاثة أيام ( الخميس والجمعة والسبت ) حسب ما أقرّه الاتحاد الجهوي للشغل.

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