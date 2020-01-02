هام/بعد الاعلان عن التشكيلة الوزارية: من هو المرشحون على رأس وزارات السيادة؟…

أعلن منذ قليل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن تشكيلة حكومته وقد اقترح على راس وزارة الخارجية خالد السهيلي فيما اقترح على راس وزارة العدل الهادي القديري وعماد درويش على رأس وزارة الدفاع في حين اقترح سفيان السليطي على راس وزارة الدفاع.

وفي ما يلي لمحة عن الشخصيات المرشحة على راس وزارات السيادة:

-خالد السهيلي المرشح وزيرا للخارجية يشغل حاليا خطة سفير تونس في الأردن

– الهادي القديري المرشح وزيرا للعدل قاضي متقاعد وهو الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء.

-سفيان السليطي المرشح وزيرا للداخلية يشغل خطة الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب .

-عماد درويش المرشح وزيرا للدفاع هو قاضي ويشغل خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية