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السيرة الذاتيّة لوزير الثقافة فتحي الهداوي

2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، اليوم الخميس 2 جانفي 2020،عن التركيبة النهائية لحكومته.

وعين الجملي الممثل فتحي الهداوي وزيرا للشؤون الثقافية.

ولد فتحي الهداوي وزير الشؤون الثقافية الجديد، في 9 ديسمبر 1961، وهو ممثل تونسي، بدأ التمثيل في مسرح المعهد الثانوي ابن شرف بأداء قطع كلاسيكية وذلك تحت إشراف أستاذه حمادي المزي، ثم انضم إلى مسرح الهواة والتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، أين تحصل على شهادة في 1986.
وتم تعيينه في 7 أكتوبر 2011 كرئيس للمهرجان الدولي بالحمامات، وشغل هذا المنصب حتى 31 مارس 2014.

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