السيرة الذاتيّة لوزير النقل جمال قمرة

تمّ اليوم الخميس 2 جانفي 2020 جمال قمرو وزيرا للنقل.

و ولد جمال قمرة في 4 سبتمبر 1961 في جمّال، وهو مهندس في النقل البحري ومتخرج من المدرسة البحرية التجارية بسوسة و متحصل كذلك على شهادة الماجستير في التصرف في إدارة الموانئ من جامعة أنتويرب ببلجيكا وشهادة الهندسة في بناء السفن .

وهو كذلك خبير في التدقيق للسلامة المعلوماتية معتمد لدى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

كان أيضا رئيس المكتب الجهوي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ولاية سوسة.

عمل في الشركة التونسية للملاحة، وكان رئيس مدير عام لها بين سنتي 2012 و2013، كما شغل أيضا منصب وزير السياحة في حكومة علي العريض.