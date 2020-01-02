من هو منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس 2 جانفي 2020، عن تعيين منجي مرزوق وزيرا للصناعة والطاقة والمناجم.

ومنجي مرزوق من مواليد 2 مارس 1961 بمطماطة، وهو سياسي ومهندس متخرج من المدرسة المتعددة التكنولوجية بفرنسا، ومتحصل على دكتوراه في الفيزياء، وكانت أطروحته تتمحور حول البحوث الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واشتغل لمدة 5 سنوات كمدير أبحاث، ثم لمدة 6 سنوات كخبير فاستثمار الاتصالات. بعد مغادرته الحكومة.

بعد الثورة، عين منجي مرزوق بين 24 ديسمبر 2011 و29 جانفي 2014، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل من حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض.

في 6 جانفي 2016، عين منجي مرزوق على رأس وزارة الطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد، وذلك حتى 27 أوت من نفس عام.

وأصبح منجي مرزوق مدير حوكمة الأنترنت والتنمية الرقمية لدى شركة أورنج الفرنسية.