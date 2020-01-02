اجتماع مكتب البرلمان يوم السبت القادم لتنظيم الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة

دعا رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مكتب المجلس، إلى الالتئام يوم السبت القادم 4 جانفي 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، لتنظيم الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمضى اليوم الخميس على رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.

وكشف الجملي، اليوم الخميس في ندوة صحفية، عن تركيبة حكومته.