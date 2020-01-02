الحبيب الجملي: “واثق من حصول الحكومة المقترحة على ثقة البرلمان”

أعرب رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، عن ثقته في أن تتحصّل تركيبة الحكومة المقترحة، على ثقة مجلس نواب الشعب”.

ولاحظ الجملي خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الضيافة بقرطاج، أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة وتحرّى على كل الأسماء التي اقترحها، مؤكدا أن الوزراء المقترحين جميعهم مستقلّون ويستجيبون للمؤشرات التي وضعها لاختيار الأسماء المقترحة. وأضاف قوله: “إذا ما ثبت العكس في مستوى النزاهة والمصداقية والكفاءة، فإني لن أتردد في إصلاح الوضع”، داعيا الجميع إلى “تجنّب التشكيك غير المبرر”.

وذكر في ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص تحفظات حركة النهضة على بعض الأسماء الواردة في تركيبة فريقه الحكومي، “لا علم لي بأن النهضة لها تحفّظ على بعض الأسماء في الحكومة”، مجدّدا تأكيده على أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة.

واعتبر أن مسؤوليته تتمثل في تقديم الحكومة إلى نواب الشعب وأن لهم الحق في التصويت لفائدتها أو ضدها، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين “سيخرج مرتاح الضمير”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمضى اليوم الخميس، رسالة موجّعة إلى رئيس البرلمان، بعد أن تسلّم أمس الأربعاء، قائمة أعضاء الحكومة المقترحة التي عرضها عليه الحبيب الجملي.

يُذكر أن حركة النهضة عبّرت في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، عن رفضها لبعض الأسماء الموجودة في تركيبة الحكومة المقترحة، بعد أن وقع تداول تشكيلة الحكومة المقترحة في بعض التسريبات على الشبكة العنكبوتية (وهي مطابقة لما تم الإعلان عنه اليوم الخميس).

ووفق ما نصّ عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصوله 142 و143 و144، فإن ترتيبات منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها ستكون كالآتي:

الفصل 142 ـ يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

الفصل 143 ـ يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 144 ـ يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 3 و4 و5 من الفصل السابق.

يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.