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لمحة عن روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية المقترح في حكومة الجملي

2020/01/02 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


روني الطرابلسي، الوزير الوحيد الذي حافظ على نفس حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، التي تقلدها في ظل حكومة يوسف الشاهد منذ نوفمبر 2018 ، هو رجل أعمال تونسي من أصل يهودي.

ويمتلك الطرابسلي البالغ من العمر زهاء 57 عاما، وكالة الأسفار “رويال فرست ترافل” ومقرها العاصمة الفرنسية باريس وهو أصيل مدينة جربة وإبن بيريز الطرابلسي رئيس جمعية الغريبة بجربة (مدنين).

ونجحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في ظل توليه لها ( موفى 2018 – مطلع 2020) في إستقطاب اكثر من 9 ملايين سائح في ظل خطط حكومية بتحقيق هذا الهدف.

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