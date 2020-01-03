في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الجمعة 03 جانفي 2020

برج الحمل

توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب في الفترة الأخيرة ومن استنتاجاتك ستتمكن من تحديد خطواتك القادمة. هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرون متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داع أن تخفي أخبارك.

برج الثور

تحتاج إلى الشعور بالطمأنينة هذا اليوم. المشاكل الأخيرة التي وقعت بينك وبين بعض الأصدقاء أو حتى مع الحبيب جعلتك تشعر بأنك غير محبوب وشخص غير مرغوب فيه من قبل الآخرين. ربما تتعامل مع الموقف بجدية أكثر من الآخرين.

برج الجوزاء

على الرغم من أنك تهتم بعملك جدا اليوم، إلا أنك أيضا تفكر طوال الوقت في الحبيب. إذا كنت مرتبطا بالفعل، لم لا تخطط لقضاء وقت جميل معه هذا المساء؟ أما إذا كنت أعزب، فتوقع الالتقاء بنصفك الآخر اليوم أو قريبا. اهتم بمظهرك في كل الأوقات!

برج السرطان

تلتقي اليوم بشخص لا تعرفه وربما يخبرك بشيء ما وتكتشف في النهاية أنه مجرد إشاعة. لا تصدق أي خبر تسمعه اليوم حتى إن كان من شخص موثوق فيه. ربما يتوقف جهاز ما في المنزل عن العمل. قد يتسبب هذا العطل في حدوث فوضى وارتباك في المنزل فحاول أن تصلحه بنفسك أو تتصل بالمختص.

برج الاسد

صديقك أو شريك قد يتعرض لبعض المشاكل التي تسبب له التعب والإرهاق بل تجعله يشعر أيضا بعدم الأمان. ربما يكون هذا الشخص لديه مشكلة في الاتصال بك. لا تظن أن هذا الشخص يريد أن يبتعد عنك لان الظروف التي يمر بها أصعب مما تتخيل. اتصل به وشجعه على اجتياز هذه الصعوبات.

برج العذراء

اقض بعض الوقت اليوم مع أسرتك أو مع الشريك. انتبه فالشريك قد يغار من الأصدقاء والزملاء أيضا. تلقيت خلال الفترة الأخيرة العديد من الدعوات لحضور بعض الاحتفالات ولكن بمفردك. ستكون فكرة جيدة إذا عرضت على الشريك حضور هذه الاحتفالات معك.

برج الميزان

الدراسات الدينية والروحانية قد تؤدي إلى بعض الفوضى والارتباك. هل قمت بقراءة كتاب ما لكاتب أو أديب غير مشهور؟ ربما يكون خيارك خاطئا لأنك لن تعثر على المعلومات التي تبحث عنها. اطلب من أصدقائك أن يرشحوا لك بعض الكتب المميزة. قم بزيارة المكتبة واطلع بنفسك على الكتب التي تحتاجها. يمكنك أيضا أن تبحث عبر الإنترنت لكي توفر الجهد والوقت.

برج العقرب

قد يغيب أحد أفراد الأسرة عن المنزل اليوم دون تفسير. هذا الأمر سيسبب لك القلق ولكل من حولك. من الأفضل أن تتحلى بالهدوء وأن تحاول الاتصال بأحد الأصدقاء أو الزملاء أو الأشخاص الذين تظن أنه قد يزورهم.

برج القوس

عليك اليوم أن تراقب من حولك وتستمع جيدا لنصائحهم. ستتعلم الكثير من تجارب الآخرين ومما يحدث حولك بشكل عام. الثرثرة اليوم قد تكون غير مفيدة. قد تشعر في بعض الأحيان بعدم الشعور بالأمان. غدا سيتحسن الوضع وستسعيد ثقتك في نفسك.

برج الجدي

هل طلب منك شخص ما القيام بمهمة غريبة ولم يفصح لك عن أي معلومات عنها ولم يعطك أي إرشادات؟ لا شك أنك ستشعر بالارتباك والتوتر والإحباط! إن لم يكن لديك دليل للعمل من خلاله، وإن لم يكن أمامك أيضا شخص ما ليساعدك، لا داع للشعور باليأس ودع هذه المهمة الآن حتى تلتقي بشخص مختص يساعدك على إتمامها.

برج الدلو

تتناول اليوم طعامك المفضل وتتحدث مع من تحب، فهو حقا يوم رائع للغاية! على الرغم من ذلك، قد تعاني من كثرة الضغوط والمسؤوليات وتشعر أنك بحاجة إلى الراحة والاسترخاء. لا تقلق فالوضع ليس صعبا، يمكنك أن تغير الوضع بسهولة.

برج الحوت

يزداد اليوم شعورك بالحب وإحساسك بالجمال والجاذبية. إذا كان هناك شيء تظن أنك بحاجة إليه اليوم، فهل تعلم أن هذا الشيء الذي تحتاجه هو الخروج من المنزل والاستمتاع بمشاهدة لحظة الغروب. استمتع بكل لحظة تقضيها اليوم سواء بمفردك أو برفقة الآخرين.