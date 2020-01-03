من هو وزير الصحة مصطفى الفرجاني؟

اقترح رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مصطفى الفرجاني على رأس وزارة الصحة في التشكيلة الوزارية لحكومته.

فمن هو مصطفى الفرجاني؟

مصطفى الفرجاني، وهو أمير لواء طبيب، يشغل خطة مدير عام الصحة العسكرية منذ سنة 2017.

وهو من مواليد 1 جانفي 1961 بتونس، وتابع تعليمه الابتدائي بمدرسة نهج كتاب الوزير بتونس والثانوي بالمعهد الصادقي بتونس.

تخرج وزير الصحة المقترح طبيبا من كلية الطب بتونس سنة 1987، وهو أستاذ استشفائي جامعي في الطب اختصاص تخدير وإنعاش بكلية الطب بتونس منذ أكتوبر 2002، كما ترأس قسم التخدير والانعاش بالمستشفى العسكري بتونس ولجنة مقاومة التعفنات الاستشفائية بنفس المستشفى. وقد أسس وترأس لجنة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية منذ سنة 2015، كما ترأس وحدة بحث “اختلال وظائف القلب خلال الصعقة التعفنية”.

يعدّ مصطفى الفرجاني مؤسس ومنسق شهادة الدراسات التكميلية في استكشاف القلب والدورة الدموية برجع الصدى في التخدير والانعاش وطب الاستعجالي منذ سنة 2005 وشهادة الدراسات التكميلية في التخدير الموضعي بكلية الطب بتونس بالتنسيق عن بعد مع كليات الطب الفرنسية.

هو ايضا رئيس الهيئة الوطنية لاختصاص التخدير والانعاش منذ سنة 2018.

قام بنشر عديد الأعمال العلمية بالمجلات المفهرسة التونسية والأجنبية وألف وساعد في تأليف سبعة كتب علمية.

وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.