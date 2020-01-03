من هو نور الدين سالمي وزير الشؤون المحلية والبيئة المقترح؟

يشغل نور الدين سالمي، الذي إقترحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ، الخميس، لتولي حقيبة الشؤون المحلية والبيئة، منصب وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في حكومة يوسف الشاهد المشكلة منذ شهر نوفمبر 2018.

وكان سالمي ، المولود في 20 جوان 1972، وأصيل ولاية مدنين، يشغل قبل دخوله حكومة الشاهد ، منصب رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 2016 قبل أن يترأس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية.

ونور الدين سالمي ، أستاذ تعليم عالي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج ومتحصل على التأهيل الجامعي في علوم التصرف سنة 2011 وعلى الدكتوراه في علوم التصرف سنة 2006 من معهد التصرف لجامعة “سافوا” (فرنسا) ، وخريج معهد الدفاع الوطني ومعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

وتحصل سالمي على الوسام الوطني لرئيس الجمهورية للاستحقاق في التربية والعلم (يوم العلم لسنة 2017)، وهو أيضا عضو قار ممثل تونس في اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار للدول العربية (الكسو) وعضو المجلس الاستشاري للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وعضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وعضو قار ممثل إقليمي او ممثل لتونس بعديد المنظمات الدولية.