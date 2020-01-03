السيرة الذاتيّة لوزير الثقافة فتحي الهداوي

رسميا/بالأسماء: الحبيب الجملي يعلن عن تشكيلة حكومته..

سمير ديلو: “الجملي نظر في الأسماء التي رفضتها النهضة وهيئة مكافحة الفساد”

عاجل/رئيس الجمهورية يمضي على التركيبة الوزارية لحكومة الجملي ويحيلها على البرلمان..

اضطرابات في الماء الصالح للشرب بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس

2020/01/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الثلاثاء 7 جانفي 2020، بمعتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته صباح الجمعة، أن هذه الاضطرابات ستشمل كذلك عددا من معتمديات ولاية صفاقس وهي ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة.

وفسرت الشركة هذا الانقطاع ببرمجة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال إيقاف تشغيل قنال مجردة (الوطن القبلي)، خلال الفترة الممتدة من الاثنين 06 جانفي 2020 إلى الاثنين 20 جانفي 2020، وذلك في إطار برنامج الصيانة السنوية.

ورجحت أن يستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المذكورة بداية من الأربعاء 22 جانفي 2020.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn