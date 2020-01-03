اضطرابات في الماء الصالح للشرب بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس

سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الثلاثاء 7 جانفي 2020، بمعتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته صباح الجمعة، أن هذه الاضطرابات ستشمل كذلك عددا من معتمديات ولاية صفاقس وهي ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة.

وفسرت الشركة هذا الانقطاع ببرمجة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال إيقاف تشغيل قنال مجردة (الوطن القبلي)، خلال الفترة الممتدة من الاثنين 06 جانفي 2020 إلى الاثنين 20 جانفي 2020، وذلك في إطار برنامج الصيانة السنوية.

ورجحت أن يستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المذكورة بداية من الأربعاء 22 جانفي 2020.