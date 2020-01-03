عاجل/ رئيس مركز أمن يتعرّض لعمليّة طعن ببنزرت .. وهذه التفاصيل

تعرّض رئيس مركز الأمن برفراف من ولاية بنزرت، صباح اليوم الجمعة 03 جانفي 2020، إلى عملية طعن بواسطة سكين.

ويشار إلى أن المظنون فيه كهل في العقد الرابع من عمره وهو مختلّ عقليا وسبق وإن أقام بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.

وتتمثل صورة الحادثة في تنقّل أعوان الأمن إلى أحد المنازل بالجهة اثر اشعارهم باقتحام مجهول وبحوزته سكّين لمنزلهم وبمحاولة الأعوان السيطرة على المظنون فيه وايقافه أقدم هذا الأخير على طعن رئيس مركز الأمن ممّا تسبب له في إصابة خفيفة، نقلا عن موقع الشروق.

وقد تمّ نقل رئيس المركز إلى المستشفى المحلي براس الجبل لتلقي الاسعافات كما تم الاستنجاد بالتعزيزات الذين توجهوا لمكان الحادثة وتمت السيطرة عليه وايقافه هذا وباستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث إلى حين تقديمه لاحقا على أنظارها.