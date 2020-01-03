روزنامة الامتحانات الوطنيّة لسنة 2020

ضبطت وزارة التربية مؤخرا رزنامة مختلف الامتحانات الوطنية وجملة من الضوابط التي تؤمن السير العادي لهذه المواعيد .

ووفق ما ذكرته جريدة الأنوار في عددها الصادر اليوم الجمعة 3 جانفي 2020 ، فإن تبعا لهذه الرزنامة ستجرى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا على المرحلتين الأولى بين 10 و 12 جوان 2020 والثانية من 15 إلى 17 جوان ، فيما تلتئم اختبارات دورة التدارك بين 30 جوان و 3 جويلية .

كما حددت وزارة التربية الفترة من 25 الى 27 جوان لاجراء اختبارات مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية ”السيزيام ” أما بخصوص امتحان ختم التعليم الاساسي العام فستجرى في الفترة الممتدة من 22 الى 24 جوان 2020 .

كما حددت وزارة التربية من جهة أخرى الفترة من 22 الى 24 جوان لاجراء الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي التقني.