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هشام عجبوني لـ”المصدر”: “الحبيب الجملي ضعيف في الحساب وضعيف في الرأي ولا يصلح رئيس حكومة..”

2020/01/03 أهم الأخبار, سياسة, هاجر كريمي

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ضعيف في الحساب وضعيف في الرأي ولا يصلح رئيسا للحكومة وذلك في تعليقه على تصريح رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي اكد فيه ان تمثيلية المراة في حكومته تقدر بنسبة 40 بالمائة ليتضح بعد اعلانه عن التشكيلة الوزارية ان هذه النسبة غير صحيحة.

وقال العجبوني في تصريح لـ”المصدر” اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 أن رئيس الحكومة ضعيف في الحساب حيث تبين من خلال تشكيلة حكومته ان نسبة تمثيلية المراة لا تتعدى 23 بالمائة وفق تعبيره.

وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، قد أعلن خلال ندوة صحفية الأربعاء الماضي أنّ تمثيلية المرأة في حكومته ستكون في حدود 40%.

وقد ضمت التشكيلة الرسمية لحكومة الجملي المعلن عنها امس 10 نساء من جملة 42 وزير وكاتب دولة اي ما يعادل تقريبا 23.8 %.

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