فضح أسماء وتحدث عن ترضيات/هشام عجبوني: “التيار الديمقراطي لن يمنح الثقة لحكومة قلب النهضة..

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني في تصريح لـ”المصدر” اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 أن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي مشددا على انها قائمة على ترضيات حزبية..قائلا “التيار لن يمنح الثقة لحكومة قلب النهضة”..

وبين هشام عجبوني أن التيار لديه مؤخدات منذ البداية على منهجية تشكيل الحكومة واعتمادها على أشباه مستقلين مبرزا ان الديمقراطية تبنى على الأحزاب التي انتخبها الشعب وليس على مستقلين لا يمكن محاسبتهم حسب تعبيره.

واكد المتحدث على ان هذه الحكومة هي حكومة النهضة وحليفها قلب تونس مع مجموعة من الأحزاب ذات التمثليلة الضعيفة في البرلمان على غرار حركة مشروع تونس.

وشدد القيادي بحزب التيار الديمقراطي على ان التسميات قائمة على الترضيات على غرار تسمية وزير شقيق نائبة عن النهضة في حين انه ليست لديه الكفاءة اللازمة وايضا تعيين سناء الصخيري كاتب دولة مكلف لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج في حين انه بالنظر الى سيرتها الذاتية نجد انه ليست لديها من الكفاءة ما يلزم لتولي هذا المنصب الحساس الذي يتطلب كفاءاة كبرى وعلاقات دبلوماسية.

وتابع في ذات السياق ان تعيينها جاء ترضية لحركة مشروع تونس التي تنتمي لها حسب قوله.

واقر المتحدث بوجود شخصيات على درجة من الكفاءاة في الحكومة ولكن غير مستقلة على غرار بعض الاسماء المقترحة المعروفة بانتمائها لقلب تونس وحركة النهضة على غرار محسن مرزوق وزير التجارة وغيره.