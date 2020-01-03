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بنزرت : استرجاع عقار دولي في معتمدية ماطر يمسح 41 هك

2020/01/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية في ولاية بنزرت مساء أمس الخميس العقار الدولي الفلاحي المعروف بـاسم “هنشير الصنيهيج وزهرة” الكائن بعمادة “ترقلاش” من معتمدية ماطر وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة في الغرض ، وفق ما أكّده لمراسل (وات)
المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية لزهر العبيدي.

وأضاف المصدر ذاته ان العقار المسترجع يمسح حوالي 41 هك ويحتوي على حوالي 6هك بها أصول كروم وقرابة 8هك أراض محترثة والبقية مرعى، موضّحا أنّه من المنتظر أن تتسلّم وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة في الولاية المساحة المستردّة للتعهّد بها إلى حين إعادة توظيفها في الدّورة الاقتصادية في أقرب الآجال.

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