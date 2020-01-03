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المهدية: لا وجود لحالات مفزعة لفيروس الالتهاب الكبدي صنف أ

2020/01/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكّدت المديرة الجهوية للصحة بالمهدية، سامية الفقي، اليوم الجمعة، أنه “لا وجود لحالات مفزعة لفيروس الالتهاب الكبدي صنف “أ” بالمؤسسات التربوية بالجهة”، وذلك على خلفية إعلان طبيب أطفال بعيادة خاصة عن إصابة طفل بهذا الفيروس خلال الأسبوع المنقضي، رغم أن التحاليل المجراة لم تثبت صحة الإصابة.

وأضافت، في تصريح لـ(وات)، أن الفرق التابعة للإدارة الجهوية للصحة تدخلت في الإبان وقامت بتلقيح الطفل المذكور، مبيّنة في المقابل تسجيل حالة إصابة بفيروس الالتهاب الكبدي صنف “أ” بإحدى الإعداديات بمدينة المهدية وحالة ثانية لطفلة بإحدى الروضات وذلك خلال نفس الأسبوع. وشددت في هذا الصدد، على أنه تم تلقيح جميع الأطفال.

ولاحظت المسؤولة أيضا، أن فرق يقظة صحية مستنفرة للتدخل في صورة ظهور حالات جديدة، علاوة على بذل المزيد من الجهد على مستوى حملات التوعية والتحسيس والحرص على ضرورة توفير النظافة خاصة في دورات المياه بالمؤسسات التربوية.

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