نسبة امتلاء السدود بلغت 65 بالمائة وكميات الأمطار تجاوزت المعدل في معظم الولايات

بلغت نسبة امتلاء السدود بما يقدر 65 بالمائة وشهدت معظم ولايات الجمهورية، بداية من غرة سبتمبر 2019 وإلى غاية 01جانفي2020، نزول كميات متفاوتة من الأمطار.

جاء ذلك في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صدر، الجمعة، يكشف عن وضعية الموارد المائية إلى غاية 01 جانفي 2020.

كما تراوحت كميّات الأمطار المسجلة خلال الفترة ذاتها بين 6ر382 مم في ولاية جندوبة و9ر22 مم في ولاية قبلي، وتجاوزت المعدل بكامل الولايات ما عدى 10ولايات وهي باجة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وقابس.